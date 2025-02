G.U.B. Analyse: „A“ für VC Value Add Plus

Der Fonds plant direkt oder mittelbar über Objektgesellschaften Investitionen in deutsche Gewerbeimmobilien wie beispielsweise gemischt genutzte Objekte, Büro-, Handels- oder Logistikimmobilien. Im Fokus stehen dabei vorzugsweise Standorte in Städten der Kategorie B und C, also außerhalb der Metropolen, sowie die Nutzung von Wertsteigerungspotenzialen durch substanzsteigernde Entwicklungsmaßnahmen („Value Add“) inklusive nachhaltige Investitionen mit einem ökologischen Ziel in die Immobilien.

Die Mindestbeteiligung liegt bei 5.000 Euro plus drei Prozent Agio. Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) ist die Hamburg Asset Management HAM Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH. Das Asset Management übernimmt die Verifort Capital Asset Management GmbH. Die Grundlaufzeit des Fonds endet am 31. Dezember 2030 und kann unter bestimmten Voraussetzungen um bis zu zwei Jahre verlängert werden.

Stärken/Chancen

Als „Stärken/Chancen“ des Fonds sieht die G.U.B. die Erfahrung von Verifort Capital mit Bestands-Gewerbeimmobilien und Value-Add-Maßnahmen, einen internationalen Investor als übergeordneten Gesellschafter von Verifort Capital sowie die Einbindung einer externen Service-KVG.

Positiv beurteilt die G.U.B. zudem ein zuletzt allgemein verbessertes Marktumfeld für den Objektankauf, vergleichsweise moderate Initialkosten und die geplante Risikomischung. Zudem erfolgen die Investitionen nur in Deutschland (keine Auslandsrisiken), der Prospekt hat eine überdurchschnittliche Informationsbreite und die geplante Laufzeit des Fonds ist vergleichsweise kurz.

Schwächen/Risiken

Als „Schwächen/Risiken“ bewertet die G.U.B., dass es sich noch um einen Blind Pool handelt, die Ergebnisprognose teilweise ambitioniert ist und das Platzierungsrisiko nicht vertraglich abgesichert wurde sowie die vertragliche Regelung zum Treuhänder-Stimmrecht. Zudem bestehen generelle Risiken des unternehmerisch geprägten Konzepts.

……………..

Die vollständige G.U.B. Analyse steht auf www.gub-analyse.de zum kostenlosen Download zur Verfügung

Risikohinweis/Haftungsausschluss: Die G.U.B. Analyse Finanzresearch GmbH ist wie die Cash. Media Group eine Tochtergesellschaft der Cash. Medien AG. G.U.B. Analysen sind kein Angebot und keine Aufforderung zur Investition und bieten keine Garantie vor Verlusten. Geschlossene AIFs enthalten stets auch Risiken bis zum Totalverlust der Einlage, unter Umständen insbesondere durch steuerliche Implikationen auch darüber hinaus. Das G.U.B. Urteil ist kein Bonitätsrating, sondern es resultiert aus einer Bewertung, Gewichtung und Gegenüberstellung von Chancen und Risiken, die nach Einschätzung der G.U.B. Analyse Finanzresearch GmbH bei dem beurteilten Fonds bestehen. Grundlage einer etwaigen Beteiligung ist ausschließlich der vollständige Verkaufsprospekt inklusive der darin enthaltenen Risikohinweise sowie ggf. weitere Informationen, die vom Anbieter oder Vermittler zur Verfügung gestellt werden. Die G.U.B. Analyse Finanzresearch GmbH übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung. Weitere wichtige Hinweise zur G.U.B. Analyse inklusive Informationen zur Analysesystematik und zu Interessenkonflikten finden Sie auf gub-analyse.de bzw. in der vollständigen Analyse.

Frühere Entwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die steuerliche Behandlung hängt auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen se