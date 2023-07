Geldmärkte: Keine erheblichen Zinssenkungen im kommenden Frühjahr erwarten

Die Fed hat ihre Leitzinsen wie erwartet angehoben und in ihrer Kommunikation eine falkenhafte Tendenz beibehalten. Damit hält sie offen, ob sie in ihrer nächsten Sitzung im September eine Pause einlegen oder die Leitzinsen erneut anheben wird. Bereits mit Zinssenkungen im großen Still in 2024 zu liebäugeln, ist sicherlich verfrüht.