Generali setzt mit neu gegründetem Joint Venture auf die Energiewende

Generali hat Sosteneo SGR S.p.A. („Sosteneo“) gegründet, ein strategisches Joint Venture, welches sich auf Eigenkapitalinvestitionen in neue Infrastrukturprojekte im Bereich der Energiewende konzentriert.

Sosteneo ist eine Partnerschaft zwischen Generali Investments und erfahrenen Investmentspezialisten im Bereich saubere Energie, die über jahrzehntelange Erfahrung in dieser Anlageklasse auf globaler Ebene verfügen. Diese Experten sind: Umberto Tamburrino, Ivor Frischknecht, Chris Twomey und Chris Deves.

Die wachsende Nachfrage nach sauberer Energie erfordert weltweit Investitionen in die Entwicklung und den Bau neuer Infrastruktur in einem noch nie dagewesenen Umfang. Um die Netto-Null-Ziele zu erreichen, werden von 2023 bis 2030 weltweit jährlich voraussichtlich 4,5 Billionen US-Dollar an Investitionen benötigt, der Großteil davon in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Sosteneo wird seinen Kunden Zugang zu diesen Marktchancen verschaffen, indem es innovative, risikoarme Eigenkapitalfinanzierungen für neue Infrastrukturprojekte vorantreibt, die saubere Energie erzeugen, wie zum Beispiel Solar- und Windenergie, und die Nutzung erneuerbarer Energien ermöglichen, wie zum Beispiel Batteriespeicher und Netzwerke.

„Mit Sosteneo kommen wir unserer Verpflichtung nach, nachhaltiges Wachstum in Europa und darüber hinaus zu unterstützen, indem wir Projekte finanzieren, die den Weg zur Kohlenstoffneutralität beschleunigen und eine breite Verfügbarkeit von sauberer Energie bereitstellen“, kommentiert Carlo Trabattoni, CEO Asset & Wealth Management von Generali.

Die Generali Investments Holding S.p.A. hält eine Mehrheitsbeteiligung an Sosteneo, die restlichen Anteile liegen bei den Partnern. Sosteneo ist vor allem in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig und startet mit einem Team in Italien (Mailand) und Australien (Sydney).