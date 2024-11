Private Markets: Es gibt Grund zu Optimismus

Seit Beginn des Jahres sind wir optimistisch für die Private Markets gestimmt. Grund dafür war unsere Erwartung eines kontrollierten Rückgangs der Inflation und sich normalisierende Leitzinsen. Und tatsächlich sehen wir nun Anzeichen dafür, dass diese Prognosen eintreten: Die Inflation ist deutlich zurückgegangen und der Zinssenkungszyklus hat begonnen. Gleichwohl halten die geopolitischen Spannungen an, und es besteht das Risiko, dass Konflikte auf der ganzen Welt eskalieren. Das unterstreicht, wie wichtig eine diversifizierte Allokation innerhalb der Private Markets ist.

In Bezug auf Fundraising, Investitionstätigkeit und Bewertungen nähern sich die Private Markets zu Beginn des vierten Quartals weiter dem Niveau von vor der Pandemie an, so dass sich ein günstiges Gleichgewicht zwischen Kapitalnachfrage und -angebot für neue Investitionen bietet. Wir gehen davon aus, dass die jüngsten Zinsschritte in den USA und Europa, die Erwartung weiterer Zinssenkungen und die Konjunkturmaßnahmen in China der Weltwirtschaft und damit auch den Private Markets-Investitionen weltweit weiteren Rückenwind geben werden. Davon dürften Investments in Private Equity, Immobilien und Infrastructure Equity profitieren, wie auch von weiter fallenden Kreditzinsen. Auch für Private Debt-Investitionen könnte dies von Vorteil sein, da die Ausfallquoten, die größtenteils unter dem langfristigen Durchschnitt verharrten, niedrig bleiben dürften.

Sektoren, die über das Niveau von 2019 hinaus Verluste erlitten haben, wie etwa Immobilien und Venture Capital, zeigen erste Anzeichen für eine Erholung, wenngleich diese im Immobilienbereich je nach Sektor und Region unterschiedlich ausgeprägt ist. Nach erheblichen Bewertungskorrekturen im Immobilienbereich deuten unsere internen Bewertungsmodelle darauf hin, dass 2024 und 2025 attraktive Jahre für neue Immobilieninvestments in den europäischen Märkten sein werden. Mit einem zunehmenden Anteil von Investitionen, die sich auf künstliche Intelligenz (KI) konzentrieren, gewinnt Venture Capital zudem neues Momentum.

Investitionen in die Private Markets, die auf langfristige Megatrends wie die KI-Revolution, Dekarbonisierung, Deglobalisierung und demografische Veränderungen ausgerichtet sind, sehen wir als besonders interessant an. KI treibt die Investitionstätigkeit nicht nur bei Venture Capital an, sondern auch bei Rechenzentren, die weitere Investitionen in erneuerbare Energien erfordern, um den schnell wachsenden Energiebedarf nachhaltig zu decken.

Die Erträge sind nach wie vor attraktiv, und es hat den Anschein, als wäre der Ausfallzyklus erneut nicht eingetreten. Angesichts der sinkenden Risikoprämie bevorzugen wir weiterhin Anlagen, die von Marktineffizienzen profitieren, und konzentrieren uns zunächst auf die Fundamentaldaten, während wir notleidende Vermögenswerte außen vor lassen.

Trotz unserer optimistischen Aussichten für Private Markets-Investitionen ist es unserer Einschätzung nach angesichts der anhaltenden geopolitischen Risiken und der Eskalationsgefahr durch schwelende Konflikte weiterhin wichtig, sehr selektiv vorzugehen und eine solide Diversifizierung innerhalb der Private Markets-Allokation beizubehalten.