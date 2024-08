„Geschäftsfeld Maklerpool signifikant ausbauen“: Conceptif schließt sich Wecoya an

Durch die geplante Neuausrichtung der Conceptif als Assekuradeur für das Privat- und Gewerbekundengeschäft, Konzeptentwickler sowie Pool-Dienstleister für unabhängige Vermittler solle eine noch stärkere Fokussierung auf das Kerngeschäft und gleichzeitig ein breiterer Zugang in den unabhängigen Vermittlermarkt ermöglicht werden, heißt es in einer Pressemitteilung von Wecoya.

Demnach wird die Conceptif Pro & Biz GmbH ab 2025 als Teil der Wecoya Private & Commercial GmbH Produkte für alle Bereiche der privaten Absicherung und Versicherungslösungen für den gewerblichen Bereich anbieten. Dabei solle das Dienstleistungs- und Beratungsportfolio als Assekuradeur deutlich erweitert werden, die Geschäftsführung bleibe unverändert an Bord. Die Pool-Gesellschaften der Conceptif Group sollen ab 2025 in einem Unternehmen zusammengeführt werden und unter Wecoya Services & Claims GmbH am Markt auftreten.

„Ziel ist es, das strategische Geschäftsfeld Maklerpool/Maklerverbund unter der neuen Marke quantitativ und qualitativ signifikant auszubauen. Basierend auf modernster Verwaltungs-Software für unsere Partner, werden die vorhandenen Geschäftsfelder dabei außerdem um die Bereiche der betrieblichen Versorgung und der Personenversicherung erweitert“, erläutert Thomas Zimmermann, CEO der Wecoya Underwriting GmbH.

Ab sofort wird Oliver Kieper, der als neuer Geschäftsführer verpflichtet werden konnte, für das gesamte Pool-Geschäft von Conceptif/Wecoya verantwortlich zeichnen. Er hat in seiner 20-jährigen Tätigkeit für die Netfonds AG zuletzt den Bereich Versicherung als Vorstand aufgebaut.