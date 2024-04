Gezielte Aus- und Weiterbildung in der Finanzbranche: Große Chance in Zeiten des Fachkräftemangels

Der Fachkräftemangel ist in Deutschland nach wie vor ein Topthema. Es fehlt merklich an gut ausgebildeten Menschen in Deutschland. Der Engpass betrifft auch die Finanzbranche stark. Bis zum Jahr 2030 werden Banken und Versicherungen durchschnittlich rund 30% weniger Mitarbeitende verzeichnen. Diese Zahl macht deutlich: Finanzunternehmen müssen sich zukünftig noch stärker als attraktive Arbeitgeber positionieren.

Unsere Lösung: hochwertige Aus- und Weiterbildung.

Bei der Valuniq AG haben wir das Thema Aus- und Weiterbildung in den letzten Jahren daher stark priorisiert und mit Gründung der Value Business Academy im Jahr 2022 unser eigenes Ausbildungsprogramm geschaffen. Es führt unsere Mitarbeiter zur IHK-Prüfung zum Versicherungskaufmann §34d bzw. 34f und eröffnet ihnen damit eine fundierte Berufslaufbahn im Finanzsektor. Durch unsere Firmenstruktur können wir auf ein großes Netzwerk an Fachleuten mit unterschiedlicher Expertise zurückgreifen und unser Programm mit relevanten Inhalten füllen.

„Für uns hört Weiterbildung nicht bei fachlichen Themen auf.“

Dabei geht Weiterbildung bei uns Hand in Hand mit sozialen Kompetenzen. Wir beschränken uns nicht nur auf rein fachbezogene Inhalte aus dem Finanz- und Vertriebswesen, sondern verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz. Dazu gehören Themen aus den Bereichen Rhetorik, Körpersprache und Persönlichkeitsentwicklung. Die Seminare werden von namhaften Experten geleitet.

Weiterhin ist es uns ein Anliegen, die Fortbildungen auch aus finanzieller Sicht jedem zugänglich zu machen. So können unsere Trainees nahezu kostenfrei teilnehmen und erhalten auch nach dem Traineeship weiterhin Zugang zu einem günstigen Tarif.

Mit unserer Academy schaffen wir eine Win-Win-Situation: Wir bilden unsere Mitarbeitenden gemäß unseren Anforderungen und Schwerpunkten aus, um bestmögliche Unternehmensergebnisse zu erzielen, und wirken gleichzeitig dem Fachkräftemangel entgegen. Dabei sehen wir gerade bei Quereinsteigern ein großes Potenzial und laden diese ausdrücklich dazu ein, sich bei uns zu bewerben.

Unabhängige Weiterbildung für Alle.

Und wir gehen noch einen Schritt weiter: wir ermöglichen nicht nur unseren eigenen Mitarbeitenden Zugang zu einer guten Berufsausbildung, sondern ermöglichen auch interessierten firmenexternen Personen Zugang zu unseren Seminaren. Wir begrüßen in diesem Rahmen bereits regelmäßig Mitarbeitende von anderen Firmen unserer Branche sowie unsere eigenen Mandanten bei uns. Damit hat unsere Academy ein Alleinstellungsmerkmal, denn es gibt aktuell keinen vergleichbaren Wettbewerber am Markt, der Seminare in diesem Umfang für die Allgemeinheit offeriert.

Grenzenübergreifender Impact

Für unsere Seminare erhalten wir durchweg sehr gute Resonanz. Die positiven Auswirkungen gehen oftmals sogar über den Berufsalltag hinaus. Teilnehmende berichten beispielsweise von einer deutlichen Verbesserung der Schlafqualität und Erfolgen in ihrer individuellen Persönlichkeitsentwicklung. Wir werden dadurch in unserer Arbeit bestärkt und zukünftig unseren Wirkungsbereich noch weiter vergrößern.

Auch große Versicherer haben nämlich die Wichtigkeit erkannt, mehr Verantwortung für die Ausbildung ihrer Mitarbeitenden zu übernehmen und in diesem Zusammenhang bei uns eine Durchführung von individuellen Seminarreihen angefragt. Das unterstreicht einmal mehr die Qualität unserer Inhalte und Referenten.