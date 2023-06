Gold: Zentralbanken als weitere Preistreiber?

Selbst wenn die Goldkäufe der Zentralbanken allein nicht für höhere Goldpreise sorgen, so wirken sie als Absicherung gegen fallende Goldpreise. Beim Goldhandel ist aktuell festzustellen, dass die Menge, der in den USA privat getätigten Investitionen ansteigt. Gleichzeitig fiel die Nachfrage in China, Indien, Hongkong und der Türkei geringer aus. Dabei war sie in China noch relativ robust. In den USA sind die Goldbestände bei den ETFs angestiegen, ebenso hat sich bei der COMEX der Goldbestand vermehrt. Etwa ein Viertel der befragten Zentralbanken will ihre Goldbestände weiter erhöhen, auch wenn es im April sogar einige Abflüsse wohl aus Liquiditätsnot gegeben hat. Denn Gold steht weiterhin für eine wertstabile Anlagemöglichkeit, für Inflationsschutz und es sorgt für die gewünschte Diversifizierung. Argumente, die auch für Privatanleger Geltung besitzen. Was gerade einem Anstieg des Goldpreises entgegenstehen dürfte, ist die Meinung des Marktes, die Fed könnte nächstes Mal eine Erhöhung um 25 Basispunkte verkünden. Denn einige Vertreter der Fed hatten sich für die Möglichkeit einer neuen Zinserhöhung ausgesprochen. Obwohl der US-Dollar aktuell Stärke zeigt, hat sich der Goldpreis somit noch gut gehalten.

Von Januar bis April hat China übrigens 184,5 Tonnen an Netto-Goldeinfuhren getätigt. Dies war rund dreimal so viel als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Damals wirkten noch die strengen Lockdowns. Ob die Fed nun ihren Erhöhungszyklus abgeschlossen hat oder nicht, eine zwischenzeitliche Preiskorrektur beim Gold dürfte nur vorübergehender Natur sein und am positiven Gesamtbild nichts ändern. Anleger sollten es den Zentralbanken gleichtun und einen Teil ihres Anlagevermögens im Goldmarkt positionieren. Etwa mit den Werten von Condor Gold oder Maple Gold Mines.

Autor ist Jörg Schulte von der Swiss Resource Capital AG.