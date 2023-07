Goldman Sachs Asset Management legt ersten Private Markets ELTIF auf 

Goldman Sachs Asset Management hat für den Private Markets ELTIF 2023 über 200 Millionen US-Dollar eingesammelt. Es ist der erste European Long Term Investment Fund („ELTIF“) des Unternehmens.

Der Fonds bietet Privatanlegern Zugang zu direkten Investitionen in Privatmarktanlagen („Private Markets“) und wird verwaltet von Goldman Sachs Asset Management, einer führenden globalen Investmentgesellschaft, die seit mehr als 35 Jahren in Private Markets investiert und insgesamt über 450 Milliarden US-Dollar an alternativen Anlagen verwaltet.

Der Fonds ist als erster einer Reihe von Private-Markets-ELTIFs konzipiert, über die Privatanleger von den Performance- und Diversifizierungsvorteilen der Private Markets profitieren können.

Mit dem Private Markets ELTIF 2023 beabsichtigt Goldman Sachs, direkt in verschiedene Sektoren und Strategien zu investieren, in erster Linie in Private Equity, ergänzt durch eine kleinere Allokation in höher verzinste Private Debt. Die Zusammensetzung des diversifizierten Portfolios wird die Bereiche des Marktes widerspiegeln, in denen der Transaktionsfluss am aktivsten ist, und konzentriert sich auf die attraktivsten Sektoren und Strategien in einer sich rasch verändernden Investitionslandschaft. Der Fonds wird weltweit diversifiziert sein. Der Fonds ist grundsätzlich für vermögende Anleger konzipiert, die längerfristige illiquide Anlagen tätigen können. Er wird bei seiner Auflegung vollständig ausfinanziert sein, mit einer voraussichtlich kurzen Laufzeit der Investitionen.

Barry Fricke, EMEA Head of Alternatives Distribution for Wealth bei Goldman Sachs Asset Management, sagt: „Institutionelle Anleger profitieren seit langem von Private Investments, die potenziell höhere Renditen erzielen, das Portfolio diversifizieren und Zugang zu besonderen Anlagemöglichkeiten bieten können. Mit unserem Private Markets ELTIF, einem Fonds, der speziell auf die Bedürfnisse von Privatanlegern zugeschnitten ist, können nun auch Privatpersonen in solche Anlagen investieren.“