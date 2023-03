Habona kauft drei weitere Nahversorgungs-Immobilien

Bei den Immobilien handelt es sich um zwei Bestandsobjekte und einen Neubau in Hessen und Sachsen. Langfristige Ankermieter sind Tegut, Netto und Aldi, teilt Habona mit. Das Gesamtinvestitionsvolumen liege „im hohen einstelligen Millionenbereich“, also wahrscheinlich zwischen acht und knapp zehn Millionen Euro.

Damit erweitert der zweite offene Immobilienspezialfonds, den Habona in Kooperation mit der Investmentgesellschaft Deka aufgelegt hat, sein Portfolio auf 28 Objekte. Service-KVG des Spezial-AIF für institutionelle Investoren ist die Hamburger Hansainvest.

Bei dem Nahversorger im hessischen Petersberg in der Nähe von Fulda handelt es sich um ein im Jahr 2017 errichtetes Nahversorgungszentrum, das langfristig an Tegut vermietet ist. Das Angebot verteilt sich auf eine Gesamtmietfläche von rund 1.450 Quadratmeter und wird durch eine Bäckerei und eine Bank ergänzt.

Das zweite Fondsobjekt befindet sich in Herrnhut im sächsischen Landkreis Görlitz und ist langfristig an Netto vermietet. Im Jahr 2021 wurde der Lebensmittelmarkt umfassend modernisiert und dabei auf eine Gesamtmietfläche von rund 1.300 Quadratmeter erweitert. Die dritte Immobilie ist ein Neubau in Penig, einer Kleinstadt nahe Chemnitz. Sie wird im Frühjahr 2023 fertiggestellt. Langfristiger Mieter der rund 1.000 Quadratmeter großen Fläche ist Aldi.