Haftpflichtkasse komplettiert Vorstandsteam

Die Haftpflichtkasse komplettiert mit zwei Neuzugängen das Vorstandsteam um den Vorstandsvorsitzenden Dr. Frank Welfens. Der Sach- und Unfallversicherer aus Roßdorf bei Darmstadt schließt damit den „Generationswechsel“ in seiner Führungsebene ab.

Dr. Claus Hunold (51) wird, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden, ab dem 15. Oktober 2024 die Bereiche Vertrieb und Marketing verantworten. Hunold hat rund 20 Jahre Erfahrung im Versicherungsgeschäft und kommt von der Axa Deutschland.

Der Diplom-Volkswirt promovierte in Betriebswirtschaftslehre und startete seine Karriere als Unternehmensberater. Bei Axa übernahm er in Deutschland und der Schweiz verschiedene Führungsaufgaben in den Bereichen Industriekundengeschäft, Marketing und Vertrieb. Zuletzt verantwortete er den Maklervertrieb für Leben, Kranken und Komposit.

Sascha Quillet (49) wird, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden, ab dem 15. Oktober 2024 das Ressort Digitalisierung & Technik verantworten. Der erfahrene IT-Manager kommt von der Signal Iduna Gruppe, wo er seit 2020 den Bereich IT-Services leitete und die agile Transformation des Bereichs vorantrieb. Zuvor war er Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Technology Officer beim digitalen Multimedia-Dienstleister Swiss TXT.

Seine berufliche Laufbahn begann er in verschiedenen Technologie-Positionen bei der RTL Group in Deutschland und Luxemburg. Quillet verfügt über einen Master of Science in Informationstechnologie sowie einen Master of Business Administration (Versicherungsmanagement).