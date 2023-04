Hahn bringt weiteren Publikums-AIF für qualifizierte Anleger

Der Immobilienfonds Pluswertfonds 178 investiert mit einem Gesamtvolumen von 30,5 Millionen Euro in ein Nahversorgungszentrum in der Innenstadt von Voerde, Nordrhein-Westfalen. Es biete Kunden eine breite Palette an Produkten des täglichen Bedarfs, so eine Mitteilung der Hahn Gruppe. Edeka ist demnach von Beginn an Hauptmieter des Objekts und hat den Mietvertrag kürzlich bis zum 30. April 2037 verlängert, mit zusätzlichen Verlängerungsoptionen von dreimal fünf Jahren.

Die Immobilie verfügt insgesamt über 11.513 Quadratmeter Mietfläche. Die Edeka Rhein-Ruhr Stiftung & Co. KG ist mit 10.858 Quadratmeter Mietfläche zugleich Generalmieter für sämtliche Einzelhandelsflächen innerhalb des Objekts. Neben der Edeka-Fläche sind im Nahversorgungszentrum auch Büro- und Wohnflächen vorhanden, die an insgesamt sieben weitere Mieter vermietet sind. Darüber hinaus verfügt das Objekt Hahn zufolge über rund 390 kostenfreie Pkw-Stellplätze.

19,5 Millionen Euro Eigenkapital

Der Edeka-Markt, der als Hauptbetrieb des Nahversorgungszentrums fungiert, wurde anfänglich seitens Edeka unter der Marke Marktkauf betrieben und 2009/10 im Rahmen einer größeren Modernisierung als „E-Center“ neu positioniert. Zahlreiche Konzessionäre, wie ein dm Drogeriemarkt, Jeans Fritz, Takko, Deichmann, Ernsting’s family, Action, ein von Edeka betriebener Getränkemarkt sowie ein Food-Court und zahlreiche Dienstleistungsbetriebe, ergänzen das Angebot des E-Centers. Die Stadt Voerde verfügt über rund 36.000 Einwohner und liegt im Westen des Bundeslands Nordrhein-Westfalen im Regierungsbezirk Düsseldorf.

Das geplante Eigenkapital des Pluswertfonds 178 beläuft sich auf 19,5 Millionen Euro. Investoren können sich ab einer Mindestbeteiligungssumme von 20.000 Euro zuzüglich Ausgabeaufschlag an dem Publikums-AIF beteiligen. Da der Fonds nicht „risikogemischt“ ist, müssen sie zudem bestimmte persönliche Voraussetzungen erfüllen („qualifizierte Privatanleger“). Die prognostizierte jährliche Ausschüttung liegt bei 4,25 Prozent und soll anteilig quartalsweise ausgezahlt werden. Die Fremdkapitalquote beläuft sich auf rund 34 Prozent. Die Laufzeit des Fonds ist bis zum 30. Dezember 2037 geplant.