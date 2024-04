Hahn Gruppe bringt weiteren Baumarkt-Publikumsfonds

Der alternative Investmentfonds (AIF) „Hahn Pluswertfonds 181 – Baumarkt Köln“ investiert mit einem Gesamt­volumen von rund 36 Millionen Euro in einen Bau- und Heimwerkermarkt in Köln, Nordrhein-Westfalen, der an den Baumarktbetreiber OBI vermietet ist. Das 2006 erbaute Objekt liegt in einem Gewerbegebiet im Südwesten Kölns.

Mit einer Mietfläche von etwa 15.300 Quadratmetern zählt der langjährig etablierte Bau- und Heimwerkermarkt zu den größten OBI-Filialen in Deutschland, so Hahn. Er präsentiert demnach ein umfangreiches Produktangebot – von Baustoffen und Werkzeugen bis hin zum Gartencenter – für Hobbyhandwerker und Profis.

Das anteilige Eigenkapital des Pluswertfonds 181 beträgt 25.725.000 Euro. Qualifizierte Privatanleger können ab einer Mindesteinlage von 20.000 Euro in den Publikums-AIF investieren. Da der Fonds nicht „risikogemischt“ ist, müssen sie laut Gesetz zudem bestimmte persönliche Voraussetzungen erfüllen (daher „qualifiziert“).

Das Objekt verfügt Hahn zufolge über einen langfristigen Mietvertrag mit mehreren Verlängerungsmöglichkeiten. Die prognostizierte jährliche Ausschüttung beträgt anfänglich 4,5 Prozent der Einlage und soll ab dem Jahr 2036 auf 4,75 Prozent pro Jahr ansteigen. Die Laufzeit des Fonds ist bis zum 31. Dezember 2038 geplant, bei einem prognostizierten Gesamtmittelrückfluss von rund 175 Prozent vor Steuern.