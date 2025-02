Hanse-Merkur-Vorstand Eric Bussert neuer HSV-Aufsichtsrat

Zuvor hatte der Zweitligist den Rechtsformwechsel der HSV Fußball AG in die HSV Fußball AG & Co. KGaA beschlossen: Ab der Eintragung ins Handelsregister werden die HSV Fußball Management AG und die HSV Fußball AG & Co. KGaA die operativen Geschicke des Vereins lenken.

Dem Kontrollgremium der HSV Fußball Management AG gehört als Neuzugang auch Bussert an. „Mit Eric Bussert haben wir den freien siebten Platz im Gremium mit einer Person besetzt, die über große Expertise im Management verfügt und zudem leidenschaftlich mit dem HSV verbunden ist. Das passt“, so Aufsichtsratschef Michael Papenfuß.

Die Hanse Merkur ist seit 2022 Trikotpartner des HSV, darüber hinaus ist das Unternehmen mit 6,76 Prozent aber auch Gesellschafter. „Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass wir uns auch mittelfristig beim HSV sehen“, hatte Bussert im vergangenen Jahr in einem Cash.-Interview auf die Frage geantwortet, warum die Hanse Merkur ihr Engagement über das reine Sponsoring ausgeweitet hat. „Wir stehen bereit, einen Beitrag dafür zu leisten, dass sich der Verein gut weiterentwickeln kann. Deshalb haben wir uns entschieden, auch eine Gesellschafterrolle einzunehmen.“