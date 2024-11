Hanse Merkur weitet HSV-Sponsoring aus

Seit 2018 sponsert die Hanse Merkur den HSV in vielfältiger Weise. Als Hauptpartner engagiert sich die Hamburger Versicherungsgruppe nicht nur für die Zweitligamannschaften der Herren und Frauen, sondern auch für den Nachwuchs, die Young Fans und das eSports-Team. Ab dem 1. Dezember weitet die HanseMerkur nun ihre Partnerschaft aus und wird künftig auch die Leichtathletik-Abteilung des HSV fördern. Die zunächst bis 2026 angelegte Kooperation unterstreiche die enge Verbundenheit der beiden Hamburger Institutionen, betonte der Versicherer bei der Bekanntgabe der neuen Kooperation.

Mit dem neue Engagement will der Traditionsversicherer aus der Hansestadt insbesondere die Leichtathletik-Nachwuchsförderung des HSV stärken. Zudem verlängern im Zuge der neuen Hauptpartnerschaft drei Spitzen-Athleten ihre Verträge beim Hamburger Traditionsverein: Die schnellsten deutschen 100-Meter-Sprinter Owen Ansah (9,99 Sek.) und Lucas Ansah-Peprah (10,00 Sek.) sowie der amtierende Deutsche Meister im 110-Meter-Hürdenlauf Manuel Mordi werden weiterhin für die Raute antreten. Alle drei gehören dem HSV bereits seit ihrem Jugendalter an und nahmen in diesem Sommer unter anderem an den Olympischen Spielen in Paris teil.

„Als langjähriger Partner und Gesellschafter des HSV ist es unser Ziel, echte Mehrwerte für den Verein, die Fans und den Sportstandort Hamburg zu schaffen. Insofern haben wir die Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut. Mit unserem zusätzlichen Engagement als Hauptpartner der HSV-Leichtathletikabteilung setzen wir nun ein weiteres starkes Zeichen für die Kooperation von zwei Hamburger Traditionsmarken. Besonders freut mich, dass wir so dazu beitragen konnten, dass erfolgreiche Leichtathleten weiterhin für Hamburg starten“, sagt Eric Bussert, Vorstand Vertrieb und Marketing der HanseMerkur.