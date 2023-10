HDI Global eröffnet Dependance in Portugal

Die neue Niederlassung in der Hauptstadt Lissabon sei eine natürliche Weiterentwicklung dieses Geschäfts und soll die bestehende Kunden- und Maklerplattform auf der Iberischen Halbinsel ergänzen, betont HDI. Zudem rücke man damit näher an die portugiesischen Kunden heran.

Derzeit stellt der Versicherer ein lokales Team zusammen, das dann mit maßgeschneiderten Versicherungsprodukten und -Dienstleistungen den portugiesischen Markt betreuen soll. Die Suche nach neuen Mitarbeitern mit umfassender Markterfahrung sei bereits im Gange, so HDI Global. Geplant ist, die Tätigkeit vor Ort Anfang 2024 aufzunehmen. An Selbstvertrauen mangelt es dem Versicherer nicht: Aufgrund der 120-jährigen Erfahrung in der Versicherung von mittleren und großen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen sein man zuversichtlich, dass diese neue Niederlassung schnell zu einer Referenz in diesem Segment vor Ort werden wird.

Neben Versicherungslösungen für Sachschäden sowie Betriebsunterbrechung, Haftpflichtschäden, das Energie- und Baugewerbe, Transport, Cyber und Specialty Lines soll die Niederlassung den Kunden Zugang zum internationalen Programmnetzwerk von HDI Global sowie zu den Captive-Fronting- und alternativen Risikotransfer-Kapazitäten bieten.

Nuno Antunes, derzeitiger Leiter des Bereichs Vertriebsstrategie Iberia und Landesleiter Portugal, leitet die neue Niederlassung als zukünftiger Geschäftsführer. Nuno sei eine angesehene Führungskraft in der Versicherungsbranche mit einer Karriere von mehr als zwei Jahrzehnten in Großbritannien, Frankreich, Spanien und Portugal, teilte HDI mit.

David Hullin, Mitglied des Vorstands von HDI Global und verantwortlich für das internationale Geschäft, kommentierte die Eröffnung mit den Worten: „Wir sind seit mehr als 20 Jahren erfolgreich in Portugal tätig. Die Eröffnung einer Niederlassung in Lissabon ist die logische Konsequenz aus unserer erfolgreichen Geschäftsentwicklung, unserer Marktanalyse und unserem Anspruch, für unsere Kunden der Partner in der Transformation zu sein. Einerseits wollen wir unser starkes Engagement für Portugal und die gesamte Iberische Halbinsel unterstreichen. Andererseits sind wir für unsere Kunden mit persönlichen Kontakten in der Region viel besser erreichbar. Ich wünsche Nuno und dem gesamten Team am Standort Lissabon viel Erfolg.“