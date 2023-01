HDI Global Specialty SE: Thomas Stöckl übergibt Leitung des Finanzressorts an Christian Hermelingmeier

Wechsel an der Spitze des Finanzressorts von HDI Global Specialty SE. Zum 1. März übergibt Thomas Stöckl (48) die Leitung an Dr. Christian Hermelingmeier (42) und verlässt den Versicherer. Mit Hermelingmeier wird ein ebenso erfahrener Finanzexperte das Finanzressort der HDI Global Specialty SE übernehmen. Der 42-Jährige ist seit dem 1. September 2020 Finanzvorstand der HDI Global SE und war vorher zuständig für das Controlling des Segments Privat- und Firmenversicherung Deutschland in der Talanx Gruppe.