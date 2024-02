HEP Kapitalverwaltung AG bringt Leistungsbilanz 2022/2023

Die Ausschüttungssumme der Solarfonds, die langfristig in Bestandsparks investieren, und der Spezial-AIFs, die in die Entwicklung von Solarprojekten investieren, belief sich für das Geschäftsjahr 2022 auf rund 20 Millionen Euro, teilt HEP mit. Im Vorjahr waren es 1,4 Millionen Euro gewesen. Durch einige Projektveräußerungen im Kalenderjahr 2023 konnten für die beiden aktuellen Projektentwicklungsfonds „Projektentwicklung VI“ und „Projektentwicklung VII“ Ausschüttungen in Höhe von 15,0 beziehungsweise 22,0 Prozent vorgenommen werden.

Die beiden Altfonds „HEP – Solar Spremberg“ und „HEP – Solar Nordendorf“ entwickelten sich demnach erneut plangemäß und ermöglichten Ausschüttungen von 8,0 beziehungsweise 8,5 Prozent bezogen auf das Kommanditkapital exklusive Agio. Anlegerinnen und Anleger des Fonds „HEP – Solar Japan 1“ erhielten eine Ausschüttung in Höhe von 3,0 Prozent. Damit liegt die kumulierte Ausschüttung den Angaben zufolge bis zu diesem Zeitpunkt weiterhin über der prognostizierten Gesamtausschüttung.

Neuer Spezialfonds ab einer Million Euro

Die Ausschüttung des Fonds „HEP – Solar Portfolio 1“ für das Geschäftsjahr 2022 wurde auf den Anfang des Kalenderjahres 2024 verschoben und im Januar in planmäßiger Höhe von 7,0 Prozent nachgeholt. Anlegerinnen und Anleger des Fonds „HEP – Solar Portfolio 2“ erhielten erneut eine planmäßige Vorabausschüttung in Höhe von 3,0 Prozent.

Aktuell hat HEP für Privatanleger den Ende 2022 aufgelegten HEP – Solar Green Energy Impact Fund 1 in der Platzierung, der in den Solarmärkten in USA, Kanada, Japan, Deutschland und Polen investiert. In den kürzlich durch die Finanzaufsicht BaFin genehmigten Spezial-AIF HEP Solar Club Deal 1 können professionelle und semiprofessionelle Anleger ab einer Million Euro investieren. Erste Investitionen sind bereits im Kalenderjahr 2023 erfolgt, so HEP.