Plattform Engel & Völkers Digital Invest bringt ihr erstes Solar-Crowdinvestment

Mit dem Projekt „Solarpark Eyendorf“ werden die Angebote zum Beispiel aus den Assetklassen Wohnen, Büro oder Logistik um Immobilieninvestments mit Fokus auf Erneuerbare Energien erweitert, teilt EV Digital Invest mit. Karl Poerschke, COO der EV Digital Invest AG, hatte das neue Geschäftsfeld unlängst im Cash.-Exklusivinterview bereits angekündigt.

Künftig können Anleger der Mitteilung zufolge auf der Plattform Engel & Völkers Digital Invest demnach „in ein breites Spektrum an nachhaltigen Immobilienprojekten“ investieren. Mit den Solarfinanzierungsprojekten und generell Erneuerbare-Energie-Projekten, also nicht beweglichen Sachgütern, werde so eine weitere Assetklasse im Immobilienbereich erschlossen. Die EV Digital Invest AG könne dafür auf etablierte Prozessen aufbauen.

Als Kooperationspartner hat die Plattform Green Fox Energy gewonnen. Das Unternehmen entwickelt und errichtet der Mitteilung zufolge Erneuerbare-Energien-Anlagen, um diese vornehmlich langfristig im Bestand zu halten oder zu veräußern. Im Zuge der nun geschlossenen strategischen Kooperation zwischen Green Fox Energy und EV Digital Invest liege der Fokus auf Investments in Solarprojekte in Deutschland, wobei eine Erweiterung des Angebots um weitere Energieträger und Märkte „durchaus denkbar“ sei, so EV Digital Invest.

Investition ab 100 Euro

Die auf der Plattform „Engel & Völkers Digital Invest“ angebotenen Projekte sollen verschiedene Entwicklungsstadien und Investment-Volumina aufweisen und mit kurzen Laufzeiten von rund zwölf Monaten angeboten werden. Anleger können ab 100 Euro investieren.

Die EV Digital Invest AG ist Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG. Sie hat sich also den Namen von dem bekannten Luxusmakler geliehen und kann teilweise dessen Netzwerk nutzen, ist ansonsten aber eigenständig. Unter der Marke „Engel & Völkers Digital Invest“ können Investoren sich an Projekten in verschiedenen Immobilien-Assetklassen beteiligen. Unter der Marke „Digital Invest Assets“ bietet das Unternehmen digitale Investmentmöglichkeiten ohne Immobilienbezug an.