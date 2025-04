Hep Solar verkauft 48-MWp-Projektportfolio in den USA

Mit dem Verkauf des fertig entwickelten und kurz vor Baubeginn stehenden Portfolios konnte Hep Solar „in einem herausfordernden Marktumfeld, das in den USA in den letzten Monaten durch große Unsicherheit geprägt war, einen bedeutenden Erfolg erzielen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Durch die schrittweise zufließenden Mittel sollen in den nächsten Wochen unter anderem Nachrangdarlehen in Höhe von zehn Millionen Euro der Hep Opportunity 1 GmbH vollständig zurückgezahlt werden, kündigt das Unternehmen an.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet Hep Solar einen deutlichen Anstieg der Erlöse durch Verkäufe von Solarprojekten, die sich aktuell in der Entwicklung befinden. Neben den Verkäufen arbeite das Unternehmen auch an der strategischen Erweiterung der eigenen Wertschöpfung, insbesondere durch den Aufbau eines Eigenbestands an operativen Solarprojekten.