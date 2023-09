Hypoport: Corify lanciert digitalen Marktplatz für Industrieversicherungen

Gemeinsam mit 17 Industriepartner will die Hypoport-Tochter Corify einen digitalen Marktplatz für Industrieversicherungen etablieren. Für den Marktstart haben die Beteiligten mit Ex-Gothaer und HDI-Vorstand Christopher Lohmann fachkundige Unterstützung an Bord geholt.

Mit dem neuen Marktplatz für Industrieversicherungen will Corify das Geschäftsfeld entlang der Wertschöpfungskette von Industrieunternehmen standardisieren, digitalisieren und dabei von Grund auf verändern.

Weltweite Krisen, Veränderungen der Lieferketten, der Wandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft oder die zunehmende Globalisierung und Komplexität von Geschäftsprozessen – die Risiken, vor denen Industrieunternehmen stehen, werden immer komplexer. Gleichzeitig steigen die Schadenhöhen deutlich. Diese veränderte Risikolandschaft erfordert digitalisierte, transparente und an die Probleme der Unternehmen angepasste Versicherungsangebote. Seit 2017 führt dies zu global ansteigenden Prämien bei gleichzeitiger Kapazitätsreduktion. Vor dem Hintergrund der Entwicklung rückt nach Angaben der Gründer des neuen Marktplatzes die Versicherungstechnik immer stärker in den Vordergrund.

Standardisierung des Geschäftsfeldes Industrieversicherung

Langfristiges Ziel ist nach Unternehmensangaben mehr Risikotransparenz und somit auch die Förderung einer effektiveren Risikoprävention. Damit präsentiert die Tochter der Berliner Hypoport SE nach eigenen Angaben eine absolute Neuheit am Versicherungsmarkt.

Die Hypoport-Gruppe ist ein Netzwerk aus Tech-Unternehmen für die Kredit-, Immobilien- und Versicherungswirtschaft und betreibt seit mehr als zwei Jahrzehnten digitale Marktplätze in der Finanz- und Versicherungsindustrie. Corify soll künftig ein neues Geschäftsmodell im Versicherungssegment der Gruppe sei und kann auf einen ausgereiften Kunden- und Partnerstamm aus dem bestehenden Netzwerk zurückgreifen.

Mit dem Markt, für den Markt

Anders als üblich stellt Corify mit einer standardisierten und ganzheitlichen Beschreibung das Risiko des Unternehmens in den Mittelpunkt. Der neue digitale Marktplatz bringt alle Akteure rund um die Industrieversicherungen auf einer Plattform zusammen, zeigen sich die Gründungsmitglieder überzeugt. Die Infrastruktur stelle sicher, dass Versicherer, Makler und Unternehmen zu jeder Zeit über das spezifische Risiko und Pricing entlang der kompletten Wertschöpfungskette informiert sind.

Letztlich soll der neue Ansatz für mehr Transparenz bei Industriekunden, eine höhere Beratungsqualität für Vermittler und mehr Kontrolle für die Versicherer sorgen: „Unternehmen erhalten eine bessere Übersicht über ihre Risiken, Makler werden zum starken Partner der Kunden im Risikomanagementprozess und Versicherer profitieren von detaillierten Informationen über die Risiken des Unternehmens“, betonen die Gründer.

Zentrales Cloud-Ökosystem sorgt für Transparenz

Der Marktplatz ist dabei als prozessorientiertes und zentrales Cloud-Ökosystem so aufgebaut, dass Änderungen von jeder Seite aus transparent eingepflegt werden können. Auch die zugrundeliegenden Risikomodelle lassen sich kurzfristig an veränderte Markterfordernisse anpassen. Damit können auf dem Marktplatz nach Angaben von Corify selbst komplexeste Industrierisiken aktuell abgebildet werden, betont Corify.

„Wir stellen uns den Herausforderungen der veränderten Welt und bauen mit Corify einen digitalen Marktplatz für den Transfer und die Finanzierung von Industrierisiken. Unser Anspruch ist es, das Industrieversicherungsgeschäft zu revolutionieren. Durch gezielte Standardisierung, Digitalisierung und erhöhte Transparenz streben wir an, bessere Risikopartnerschaften zu ermöglichen“, sagt Corify-CEO Artur Reimer über den neuen Marktplatz.

Stephan Gawarecki, Vorstand der Hypoport SE, ergänzt: “In einer Zeit zunehmender Digitalisierung und herausfordernder Risikobewertungen sind wir fest davon überzeugt, dass das Industrieversicherungsgeschäft dringend einen digitalen Marktplatz benötigt. Mit unserer bewährten Expertise bei Hypoport in der Finanzdienstleistungsbranche treten wir an, um auch in diesem Markt Pionierarbeit zu leisten und diesen nachhaltig zu prägen.”

„Für die Versicherungswirtschaft ist es die zentrale Herausforderung, Daten besser zu nutzen und die Digitalisierung ihrer Wertschöpfung konsequent voranzutreiben. Das gilt auch für die anspruchsvolle Absicherung komplexer Industrierisiken. Mit Corify hat Hypoport dafür einen hochinnovativen Ansatz entwickelt, der die Branche verändern kann. Die Zeit ist reif dafür“, ergänzt Christopher Lohmann. Der ehemalige Geschäftsführer der AGCS in Zentral- und Osteuropa sowie Vorstand von Gothaer und HDI unterstützt Hypoport beim Aufbau von Corify als Senior Advisor.

Hintergrund: starkes Partnernetzwerk im Rücken

An der Entwicklung des Marktplatzes arbeitet Corify aktuell mit 17 Industriepartnern. Diese werden auch in die technische Umsetzung einbezogen. Ein wichtiger Baustein in der Plattformentwicklung spielt zudem die Corify-Tochter Oasis. Die Firma betreibt seit Jahrzehnten ein Maklerverwaltungsprogramm gleichen Namens, das neben angebundenen Vermittler einen Kundenzugang in das Corify-Portfolio ermöglicht.