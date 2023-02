Immac emittiert erstmals Dachfonds

Dieses Angebot biete sowohl semiprofessionellen, professionellen als auch privaten Anlegern die Möglichkeit zur Beteiligung, teilt Immac mit. Der Fonds ist demnach risikogemischt. Das heißt, er investiert in mindestens drei AIF der Marken Immac beziehungsweise der ebenfalls zur Gruppe gehörenden DFV und ziehe dabei auch Spezial-AIF als Investitionsobjekt in Betracht.

Die Immac Group emittiert damit erstmals in ihrer über 25-jährigen Historie einen Renditedachfonds. Erklärtes Ziel ist, mit dem Renditedachfonds auch dem breiten Publikums weiterhin Investitionsmöglichkeiten zu bieten. Ab einer Kapitaleinlage von 10.000 Euro erhalten Privatanleger damit Zugang zu Investitionsmöglichkeiten, die sonst semiprofessionellen und professionellen Anlegern vorbehalten seien.

Ausschließlich Zielfonds der Immac Group

„Über eine Beteiligung an dem Dachfonds partizipieren die Anleger an den Ergebnissen mehrerer Zielfonds. Somit verteilen sich bei einer Investition sowohl Chancen als auch Risiken auf ein diversifiziertes Beteiligungsportfolio“, erläutert Florian M. Bormann, Geschäftsführer Immac Immobilienfonds GmbH.

Die Fondsgesellschaft, verwaltet von der zur Immac Group gehörenden HKA Hanseatische Kapitalverwaltung GmbH, wird planmäßig ausschließlich in Zielfonds der Immac Group investieren. Ziel der Fondsgesellschaft ist es, in Abhängigkeit der Marktentwicklung von Zinsen und Einkaufspreisen in den kommenden Jahren eine stetig steigende Ausschüttung in einer Bandbreite von 3,0 bis 5,0 Prozent pro Jahr zu realisieren.