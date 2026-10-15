Immobilienmarkt: Stimmung sinkt, Vermarktungszeiten deutlich länger

Laut einer aktuellen Remax-Umfrage unter rund 800 Immobilienexperten hat sich die Stimmung am Immobilienmarkt binnen eines Jahres deutlich verschlechtert. Ein wesentlicher Grund sind längere Vermarktungszeiten.

Die Stimmung am Immobilienmarkt in Deutschland hat sich binnen eines Jahres deutlich verschlechtert. Das zeigt die Marktumfrage des Maklernetzwerks Remax Deutschland. Dafür befragte das Netzwerk zwischen Juli und September 2026 bundesweit rund 800 Immobilienexperten. Demnach bewerten 62,5 Prozent der Teilnehmer die derzeitige Lage als negativ. Vor einem Jahr hatten dagegen noch 75 Prozent der Befragten eine positive Einschätzung abgegeben.

Innerhalb der negativen Stimmen entfällt der größte Anteil auf die Bewertung „leicht schlecht“: 37,5 Prozent der Makler wählten diese Kategorie. Im Vorjahr hatte dagegen die Einschätzung „leicht positiv“ mit 29,7 Prozent dominiert.

Besonders deutlich fällt der Wandel bei den optimistischen Stimmen aus. Der Anteil der Befragten, die die Lage als „deutlich gut“ oder „sehr gut“ einstufen, sank von 12,9 Prozent im Jahr 2025 auf 2,1 Prozent im Jahr 2026. Entsprechend hoch ist der Wunsch nach mehr Zuversicht: 93,8 Prozent der Teilnehmer sagen, der Markt bräuchte wieder mehr Optimismus - nach 84,1 Prozent im Vorjahr.

Vermarktungszeiten für Immobilien ziehen sich deutlich in die Länge

Einen wesentlichen Grund für die gedämpfte Stimmung am Immobilienmarkt sehen die befragten Makler in den längeren Vermarktungszeiten. 56,3 Prozent der Teilnehmer berichten von einer deutlichen Verlängerung auf dem Wohnungsmarkt und bei Häusern. Weitere 20,8 Prozent sprechen von einer leichten Zunahme. Dadurch verschiebt sich auch die durchschnittliche Dauer bis zum Verkauf: Für 54,3 Prozent der Experten liegt sie inzwischen bei mehr als sechs Monaten. Im Jahr 2025 traf das erst auf 32,7 Prozent zu.

„Die Stimmung ist spürbar unter Druck, und die langen Vermarktungszeiten sind dafür einer der Gründe. Immobilien werden zwar weiterhin gekauft und verkauft, allerdings haben sich die Anforderungen an eine erfolgreiche Vermarktung verändert“, sagt Loredana Scirè, Pressesprecherin von Remax Deutschland. Nach ihrer Einschätzung müssen Makler Verkäufer und Käufer zusammenbringen und Preisvorstellungen auf eine realistische Grundlage stellen. Zudem müssen sie zeigen, dass auch in einem anspruchsvolleren Markt gute Abschlüsse möglich sind.

Immobilienpreise sollen laut Umfrage weiter sinken

Bei der Preisentwicklung am Immobilienmarkt zeichnet sich ein klarer Trend ab. Fast jeder dritte Teilnehmer (31,9 Prozent) erwartet, dass die Immobilienpreise in den kommenden zwölf Monaten selbst in wirtschaftlich starken Städten und Regionen leicht sinken. Im Vorjahr nahmen das lediglich 9,9 Prozent der Befragten an. Für wirtschaftlich schwächere Regionen fällt die Prognose noch skeptischer aus: 36,2 Prozent rechnen mit einem leichten, 27,7 Prozent sogar mit einem starken Rückgang der Preise.

Preisvorstellungen und Zinsumfeld belasten die Käuferseite

Neben den Vermarktungszeiten nennen die befragten Makler auch die Erwartungen der Verkäufer als Hürde. 46,8 Prozent der Teilnehmer sagen, die Preisvorstellungen der Verkäufer lägen aktuell im Schnitt zwischen zehn und 20 Prozent über dem realistischen Marktwert. Fast jeder vierte Befragte (23,4 Prozent) hält die Forderungen sogar um 20 bis 30 Prozent für zu hoch. Hinzu kommt das Zinsumfeld: Zehnjährige Immobiliendarlehen kosteten im September mehr als vier Prozent und damit so viel wie seit zehn Jahren nicht mehr.

Stimmung am Immobilienmarkt im Jahresvergleich

Kennzahl 2025 2026 Anteil „deutlich gut“ oder „sehr gut“ 12,9 Prozent 2,1 Prozent Zustimmung zu „Mehr Optimismus nötig“ 84,1 Prozent 93,8 Prozent Vermarktungsdauer über sechs Monate 32,7 Prozent 54,3 Prozent Erwartung sinkender Preise in starken Regionen 9,9 Prozent 31,9 Prozent

Zur Umfrage

Remax Deutschland erhob die Marktumfrage 2026 zwischen dem 15. Juli und dem 15. September 2026 digital unter rund 800 Immobilienmaklern aus dem bundesweiten Remax-Netzwerk. Die Umfrage erfasst unter anderem Stimmung, Vermarktungszeiten und Preiserwartungen auf einer Skala von minus fünf bis plus fünf. Das Marktbarometer erhebt Remax Deutschland bereits seit 2021.