Jubiläum: 10 Jahre Brokerwahl

Insgesamt stehen dieses Jahr exakt 100 Anbieter zur Abstimmung bereit, aufgeteilt in 48 Online-Broker, 36 Online-Vermögensverwaltungen und 16 Kryptobörsen. „Eine perfekte Zahl zum Jubiläum“, erklärt André Salzwedel, Projektleiter von Brokervergleich.de. „Außerdem ist es die höchste Anzahl an Anbietern, die wir je im Rahmen der Brokerwahl hatten.“ Damit sich die Teilnahme für Kunden in diesem Jahr besonders lohnt, gibt es darüber hinaus mehr Preise.

Abstimmen und gewinnen

Zum Jubiläum erweitert Brokervergleich.de die Palette, welche zum Dank unter allen Teilnehmern verlost werden. Neben einem iPad Pro und zwei iPhone 14 gibt es u. a. eine GoPro Hero 11 sowie eine Insta360 ONE X2 zu gewinnen. „Wir vergeben diesmal Preise im Gesamtwert von ca. 4.500 Euro“, so Salzwedel weiter. An der Brokerwahl nahmen in den letzten Jahren regelmäßig mehr als 35.000 Kunden teil.

Direkt zur Brokerwahl 2023 geht es unter https://www.brokervergleich.de/brokerwahl/

Zwei Jurys bestimmen die Testsieger

Die Testsieger werden am Ende in gewohnter Weise ermittelt – jeweils 50 Prozent des Ergebnisses stammen aus der genannten Kundenumfrage und weitere 50 Prozent aus dem Brokertest, einer redaktionellen Auswertung mit mehr als 250 Kriterien. „Nur wer vor den zwei härtesten Jurys im Finanzbereich besteht, den eigenen Kunden und unseren Experten, hat sich den Titel am Ende verdient“, so André Salzwedel weiter.

Neben der Abstimmung gibt es auch dieses Jahr eine Umfrage, an der die Kunden teilnehmen können. Alle Testsieger und die Umfrageergebnisse werden voraussichtlich im Rahmen des Börsentags Berlin (21. Oktober im Ludwig Erhard Haus) bekanntgegeben.

Die Brokerwahl 2023 wird durch die Quadriga Communication GmbH unterstützt. Brokervergleich.de ist ein Projekt von Franke-Media.net.