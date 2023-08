Jungmakler-Award: Finalisten 2023 stehen fest

13 junge Unternehmerinnen und Unternehmer haben die Endrunde des "Jungmakler Awards 2023" erreicht. Die Finalisten in der Übersicht.

Beim „Bundescasting“ vom 19. bis 20. September in Kornwestheim entscheidet sich nun, wer den Branchenwettbewerb gewinnt. Die Preisverleihung findet am 25. Oktober im Rahmen der DKM in Dortmund statt.

Der Award will junge Vermittler der Finanz-, Immobilien-und Versicherungswirtschaft fördern und damit eine qualitativ hochwertige Beratungskultur in Deutschland erhalten. Der Wettbewerb wird von 49 Förderern aus der Finanz-und Versicherungswirtschaft unterstützt.

Das sind die Finalisten 2023: Martin Berg, Philipp Berner (finanzstarter.de), Tobias Breu (tb-versicherungsmakler.de), Axel Brückner (perfinex.de), Florian Dismann (finanzmakler-bodensee.de), Benedikt Deutsch (clever-sichert.de), Kevin Handrick (investmentbuilder.de), Justine Ivakovic (di-frau.de), Lucas Maurer (finestfinance.de), Christoph Schaffelhuber (mocedi.de), Adrian Schmidt (kaepsele.eu), Merle Sofie Stöcken (anthrovita.da) und Daniel Weiss (versicherungsbuero-weiss.com).