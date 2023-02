Plansecur holt Volker Britt zurück

Der Rückkehrer hat das Studium der Wirtschafts- und Organisationswissenschaften an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg als Diplom-Kaufmann abgeschlossen. Im Anschluss sammelte er Berufserfahrung bei der Commerzbank, unter anderem als Filialleiter und im Zentralen Stab Konzernentwicklung/Konzerncontrolling für das Privatkundengeschäft.

Seit den 1990er Jahren ist er als Dozent an der Frankfurt School of Finance and Management im Rahmen des Management-Studiums tätig. In den letzten zwölf Jahren war er Geschäftsführer der Honorarkonzept GmbH.