Kautionsversicherungen: MRH Trowe übernimmt Maklerhaus

Der Industriemakler MRH Trowe übernimmt die Dannenberg Versicherungsmakler GmbH. Was sich das Unternehmen davon verspricht.

Dannenberg Versicherungsmakler ist spezialisiert auf Kautionsversicherungen sowie betriebliche Haftpflichtversicherungen – mit Standorten in Dresden und München. Darüber hinaus hat Dannenberg Spezialkonzepte, insbesondere in der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Wirtschaftsprüfer sowie rechts- und steuer­beratende Berufe.

„Der Markt für Kautionsversicherungen entwickelt sich dynamisch und bietet Unternehmen vielfältige Möglichkeiten, ihre Liquidität zu optimieren und ihre Bürgschaftsanforderungen flexibel zu gestalten“, so MRH-Trowe-Vorstand Ralph Rockel. „Mit der Investition in Hansekontor und VIA Delcredere haben wir unser Geschäftsfeld Finance erfolgreich erweitert. Die Zusammenarbeit mit den Experten von Dannenberg wird diese Kompetenz weiter vertiefen.“

Dannenberg-Geschäftsführer Gerhard Zehnter soll im Unternehmen bleiben und beim weiteren Ausbau des Finance-Segments mitwirken. Die Übernahme gilt rückwirkend zum 1. Januar 2024. Über Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.