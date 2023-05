King Charles‘ beliebteste britische Marken schlagen den FTSE 100

Heute findet die offizielle Krönung von König Charles in London statt. Anlass für eine Studie der Social-Investing-Plattform eToro, in der ein paar britische Marken unter die Lupe genommen werden. Und dabei zeigt sich, dass Privatanlegerinnen und Privatanleger ein paar Dinge vom neuen Monarchen in Bezug auf britische Marken lernen können.

Für die Analyse erstellte eToro einen Korb mit 10 britischen Traditionsmarken, die selbst börsennotiert oder Teil größerer börsennotierter Unternehmen sind und die eine königliche Ernennungsurkunde von König Charles erhalten haben.

Der „eToro Royal Index“ hat den FTSE 100 in den letzten fünf Jahren um 24 % und in den letzten drei Jahren sogar um 62 % übertroffen. Seit Jahresbeginn liegt der Index immerhin noch 10 % über dem FTSE 100, obwohl sich der Trend über zwei Jahre umgedreht hat, denn die bisherigen Überflieger Watches of Switzerland, Hermes (zu dem der Royal Warrant-Inhaber John Lobb gehört) und Frasers legten eine kleine Verschnaufpause ein.

Royals Warrants als Anerkennung für königliche Waren und Dienste



Der Royal Warrant wird Unternehmen als Zeichen der Anerkennung für die Lieferung von Waren und Dienstleistungen an das Königshaus verliehen. Bis heute hat König Charles 181 Royal Warrants vergeben. Die überwiegende Mehrheit davon ging an kleine, lokale und in Familienbesitz befindliche Unternehmen, während weitaus weniger an führende britische Marken vergeben wurden, die sich im Besitz von Aktiengesellschaften befinden.

Der Royal Index besteht aus einer Kombination von börsennotierten Luxusmarken wie dem Uhrenhersteller Watches of Switzerland (Mappin & Webb) und größeren Konglomeraten mit britischen Traditionsmarken im Portfolio, zum Beispiel Newell Brands (The Parker Pen Company).

Der beste Wert im Index über fünf Jahre war Hermes mit einem Kursanstieg von 281 %. Auf dem letzten Platz fuhren die Aktien des gebeutelten Sportwagenbauers Aston Martin, die in den letzten fünf Jahren 95 % an Wert verloren.

Ben Laidler, Global Markets Strategist bei eToro, kommentierte die Daten mit den Worten: „Die starke Kursentwicklung dieses Index zeigt, dass sich Kulturgüter und Luxus unabhängig von wirtschaftlichen Höhen und Tiefen verkaufen. Der Index, der von Gewehren und Uhren bis hin zu Schuhen und Regenmänteln reicht, hat sich ziemlich konstant besser entwickelt als der FTSE 100, wenn auch mit einem bescheidenen Jahr, in dem einige Gewinne verloren gingen.

Die im Index enthaltenen Marken haben alle eine einzigartige Geschichte, die ihnen eine attraktive Kombination aus stabiler Nachfrage und Preismacht verleihen.”

Zur Berechnung der kollektiven Wertentwicklung des Royal Index wurde ein einfacher gewichteter Durchschnitt für die 10 Bestandteile verwendet. Alle Aktienkursdaten wurden von Refinitiv zum 24. April 2023 übernommen. Royal-Optionsscheininhaber über royalwarrant.org.