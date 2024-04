Going Public integriert KI-Bot in 34d-Schulung für Versicherungsvermittler

Der KI-Bot steht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als zusätzliches interaktives Lernwerkzeug rund um die Uhr zur Verfügung, um Fragen zu den Schulungsinhalten zu beantworten, teilt Going Public mit. Auf Wunsch könne der Bot Sachverhalte auf verschiedene Arten erläutern, zum Beispiel in Dialogform oder für verschiedene Altersgruppen geeignet.

Das auch „Buch-Bot“ genannte Programm nutzt Schulungsunterlagen von Going Public in Verbindung mit der neuesten ChatGPT 4.0 Technologie und kann den Angaben zufolge in über 80 Sprachen antworten. Es soll demnach die Lehrgänge besonders für Teilnehmende, die nicht fließend Deutsch sprechen, zugänglich machen und es ihnen erleichtern, die Materialien zu verstehen und sich effektiv auf ihre Prüfungen vorzubereiten. Vergleichbare Bots für die Lehrgänge zum IHK-Finanzanlagenfachmann (Paragraf 34f GewO) und IHK-Immobiliardarlehensvermittler (Paragraf 34i GewO) befinden sich derzeit in der Beta-Phase, so die Ankündigung.

„Unser Ziel war es, das Lernerlebnis so interaktiv und zugänglich wie möglich zu gestalten. Mit dem Buch-Bot können unsere Teilnehmer nun jederzeit und überall Fragen stellen und sich Inhalte erklären lassen“, betont Frank Rottenbacher, Vorstand von Going Public.