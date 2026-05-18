Nvidia-Quartalszahlen: Warum der gesamte Aktienmarkt auf die Ergebnisse schaut

Die Q1-Zahlen und der neue Ausblick von Nvidia am Mittwochabend sind das wichtigste Börsenereignis der gesamten Berichtssaison. Nvidia ist längst kein normales Unternehmen mehr, sondern der zentrale Taktgeber des globalen KI-Booms. Mit einer Marktkapitalisierung von über 5 Billionen US-Dollar hängt inzwischen ein erheblicher Teil der Stimmung an den Weltbörsen direkt an den Zahlen des Konzerns.

Der Bericht wird zeigen, ob die gigantischen Investitionen der Tech-Riesen weiterhin ungebremst in Nvidia-Hardware fließen. Die Erwartungen sind wieder einmal extrem hoch. Anleger verlangen nicht nur starkes Wachstum, sondern vor allem den Beweis, dass der KI-Boom weiterhin mit voller Geschwindigkeit läuft.

Die Größenordnungen sind inzwischen gewaltig. Die Wall Street rechnet aktuell mit einem Quartalsumsatz von rund 78,8 Milliarden US-Dollar. Die gesamte Marktkapitalisierung von SAP ist damit nur etwa zweieinhalbmal so groß wie der Umsatz, den Nvidia in nur einem Quartal erwirtschaftet. Dieser Vergleich zeigt, wie stark der KI-Boom die Dimensionen an den globalen Finanzmärkten verändert hat.

Zusätzlich richtet sich der Blick bereits auf die nächste Chipgeneration „Vera Rubin“. Anleger fürchten ein mögliches kurzfristiges Luftloch bei der Nachfrage, weil Großkunden ihre Bestellungen verschieben könnten, um auf die neuen Chips zu warten. Nvidia muss deshalb zeigen, dass die Nachfrage trotz des bevorstehenden Produktwechsels stabil bleibt.

Gleichzeitig wächst der Konkurrenzdruck. Unternehmen wie Meta oder Microsoft entwickeln zunehmend eigene KI-Chips, um sich unabhängiger von Nvidia zu machen. Der Ausblick wird deshalb auch zeigen müssen, ob Nvidia seine dominante Marktstellung weiter verteidigen kann oder Marktanteile verliert.

Autor Maximilian Wienke ist Marktanalyst bei eToro.