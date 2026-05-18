Neue private Altersvorsorge: Für wen das Altersvorsorgedepot interessant ist

Die geplante Reform der privaten Altersvorsorge nimmt konkretere Formen an. Mit dem sogenannten Altersvorsorgedepot arbeitet die Bundesregierung an einem möglichen Nachfolger der Riester-Rente. Ziel ist es, die private Vorsorge einfacher, renditestärker und stärker kapitalmarktorientiert zu gestalten.

Im Mittelpunkt steht dabei ein grundlegender Strategiewechsel. Während bei der klassischen Riester-Rente Garantien lange eine zentrale Rolle spielten, soll das Altersvorsorgedepot stärker auf Fonds, ETFs und langfristige Kapitalmarktanlagen setzen.

Hintergrund ist die Kritik an der bisherigen Riester-Förderung. Hohe Kosten, komplexe Regeln und geringe Renditen hatten dazu geführt, dass das Produkt für viele Sparer an Attraktivität verlor.

Warum die Politik auf Aktien und ETFs setzt

Das geplante Altersvorsorgedepot orientiert sich stärker an langfristigem Vermögensaufbau über Kapitalmärkte. Experten verweisen darauf, dass breit gestreute Aktienanlagen historisch langfristig höhere Renditen erzielt haben als klassische Garantieprodukte.

Gerade bei langen Laufzeiten wirken sich Zinseszinseffekte deutlich aus. Beispielrechnungen zeigen, wie stark sich bereits kleine Renditeunterschiede langfristig auswirken können.

Beispielrechnung: So groß kann der Unterschied langfristig werden

Monatliche Einzahlung Laufzeit Durchschnittliche Rendite Mögliches Endvermögen* 100 Euro 30 Jahre 2 Prozent rund 49.000 Euro 100 Euro 30 Jahre 5 Prozent rund 83.000 Euro 200 Euro 30 Jahre 5 Prozent rund 166.000 Euro 300 Euro 35 Jahre 6 Prozent rund 427.000 Euro

*Vereinfachte Modellrechnung ohne Steuern, Inflation und Kosten.

Die Tabelle zeigt, wie stark langfristige Renditen die Altersvorsorge beeinflussen können. Genau darauf setzt die Reformidee des Altersvorsorgedepots.

Garantien gelten zunehmend als Problem

Die bisherige Riester-Rente litt insbesondere unter der vorgeschriebenen Beitragsgarantie. Anbieter mussten sicherstellen, dass mindestens die eingezahlten Beiträge erhalten bleiben.

In der langjährigen Niedrigzinsphase führte das dazu, dass viele Verträge nur noch geringe Aktienquoten zuließen. Die Folge waren oft schwächere Renditen und höhere Kosten.

Beim Altersvorsorgedepot soll diese strenge Garantie nach bisherigen Konzepten deutlich reduziert oder ganz aufgegeben werden. Dadurch könnten Anbieter höhere Aktienquoten ermöglichen.

Für wen sich das Modell besonders eignen könnte

Vor allem jüngere Sparer mit langen Anlagezeiträumen könnten von einem kapitalmarktorientierten Vorsorgemodell profitieren. Je länger das Geld investiert bleibt, desto stärker wirken langfristige Renditen.

Auch Menschen, die bereits ETFs oder Fondssparpläne nutzen, könnten das Altersvorsorgedepot als Ergänzung interessant finden – insbesondere falls staatliche Förderungen hinzukommen.

Für ältere Sparer oder sicherheitsorientierte Anleger bleibt das Modell dagegen mit höheren Risiken verbunden. Kapitalmarktschwankungen können sich kurzfristig deutlich auf den Depotwert auswirken.

Staatliche Förderung bleibt entscheidend

Offen ist bislang, wie die konkrete Förderung aussehen wird. Diskutiert werden unter anderem Zulagen, Steuervergünstigungen oder Kombinationen aus beiden Modellen.

Gerade die Förderung dürfte entscheidend dafür werden, ob sich das Altersvorsorgedepot gegenüber bestehenden Produkten durchsetzt. Denn viele Verbraucher vergleichen vor allem Kosten, Flexibilität und staatliche Zuschüsse.

Bedeutung für Versicherer und Finanzbranche

Die Reform hätte auch erhebliche Folgen für Versicherer, Banken und Fondsanbieter. Die private Altersvorsorge könnte sich stärker in Richtung kapitalmarktorientierter Produkte verschieben.

Für Vermittler und Berater dürfte damit zugleich der Informationsbedarf steigen. Viele Verbraucher stehen bei langfristiger Geldanlage vor Fragen zu Risiko, Rendite und staatlicher Förderung.

Das Altersvorsorgedepot gilt deshalb nicht nur als neues Vorsorgeprodukt, sondern als möglicher Richtungswechsel in der deutschen Altersvorsorgepolitik.