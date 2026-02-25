Bitwise stärkt Staking-Geschäft mit Übernahme von Chorus One

Bitwise Asset Management übernimmt Chorus One, einen institutionellen Anbieter für Staking-Infrastruktur. Der globale Krypto-Vermögensverwalter verwaltet nach eigenen Angaben mehr als 15 Milliarden US-Dollar. Chorus One betreut rund 2,2 Milliarden US-Dollar an gestakten Vermögenswerten.

Chorus One wird Teil von Bitwise Onchain Solutions, der Staking-Sparte des Unternehmens. Diese verwaltet gestakte Krypto-Assets im Wert von mehreren Milliarden Dollar und richtet sich vor allem an institutionelle Anleger, Family Offices und Finanzplattformen. Bitwise verfolgt dabei einen treuhänderischen Ansatz und setzt auf eigene technische Infrastruktur.

Mit der Übernahme erweitert Bitwise seine Präsenz im Proof-of-Stake-Segment deutlich. Künftig deckt die Gruppe mehr als 30 zusätzliche Netzwerke ab, darunter Solana, Hyperliquid, Monad, Avalanche, Sui, NEAR, Aptos, Tezos und TON.

Ausbau der Multichain-Strategie

Neben dem erweiterten Netzwerkzugang wechseln rund 60 Technologieexperten zu Bitwise. Hinzu kommen zusätzliche Research-Kapazitäten mit Fokus auf Protokolle und Governance-Fragen. Chorus One bringt nach Unternehmensangaben acht Jahre Erfahrung im Aufbau und Betrieb von Validator-Infrastruktur ein.

Bitwise-CEO Hunter Horsley ordnet die Transaktion strategisch ein: „Für unsere Kunden, die Krypto-Assets im Spot-Bereich halten, bietet Staking potenzielle Wachstumsmöglichkeiten.“ Er ergänzt: „Ich freue mich sehr über diese Übernahme und bin dem Chorus One-Team dankbar für das Vertrauen, das sie in uns setzen. Wir sind überzeugt, dass Chorus One mit ihrer achtjährigen Erfolgsgeschichte über starke Kompetenzen in den Bereichen Technologie und Forschung verfügt. Nun freuen wir uns darauf, diese Fähigkeiten mit Bitwise Onchain Solutions zu verbinden.”

Chorus One wurde 2018 gegründet und hat seither einen internationalen Kundenstamm aufgebaut. Dazu zählen Family Offices, vermögende Privatpersonen, Fonds, traditionelle Finanzinstitute, Börsen, Verwahrstellen und dezentrale Protokolle.

Fokus auf Infrastruktur und Research

Hong Kim, Chief Technology Officer von Bitwise, betont die technologische Ausrichtung: „Das Team von Chorus One teilt unsere Leidenschaft für technische Präzision, Open-Source-Beiträge und fundiertes Research.“ Weiter sagt er: „Mit der bereits vorhandenen Grundlage von Bitwise Onchain Solutions soll die Integration von Chorus One das Angebot an unserer Kunden und unser Engagement für branchenführende Infrastruktur und Research verbessern.“

Auch Chorus-One-CEO und Mitbegründer Brian Crain sieht in dem Zusammenschluss einen konsequenten Schritt: „Chorus One wurde auf der Idee gegründet, dass Investoren einen sicheren, professionellen Zugang zur gesamten Proof-of-Stake-Landschaft verdienen.“ Er ergänzt: „Wir sind mit der Überzeugung gestartet, dass Proof-of-Stake die Grundlage der digitalen Wirtschaft werden würde. Mit unserer Bandbreite von nunmehr 50 Netzwerken, liegt unser Hauptaugenmerk stets auf Zuverlässigkeit, Sicherheit und Performance. Dass wir uns jetzt Bitwise anschließen, ist ein natürlicher Entwicklungsschritt; das Unternehmen teilt unseren Fokus auf das Bedienen anspruchsvoller Bedürfnisse von Anlegern. Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit in der Onchain-Wirtschaft als Teil dieses etablierten Unternehmens fortzusetzen.“

Im Zuge der Transaktion wechselt das Kernteam von Chorus One zu Bitwise. Mitbegründer Brian Crain übernimmt eine beratende Rolle. Die Zahl der Mitarbeiter bei Bitwise steigt damit weltweit auf fast 200.

Keefe, Bruyette & Woods begleitete die Übernahme als exklusiver Berater von Chorus One.