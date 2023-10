Makler-Konsoldierung: Ecclesia übernimmt den belgischen Versicherungsmakler Van Schoote

Die Ecclesia-Gruppe kauft weiter zu. Fündig wurden die Detmolder dieses Mal in Belgien.

Neuer Deal der Ecclesia Gruppe. Die Detmolder kaufen weiter zu und haben jetzt die belgische Gewerbe-Maklergruppe Van Schoote komplett übernommen. Der im belgischen Ostende ansässige Makler ist auf mittelständische Unternehmen in der Region Westflandern fokussiert.

Mit der Übernahme will Ecclesia sein Industriegeschäft in Belgien stärken. Nach den Übernahmen des Versorgungswerks „KlinikRente“ und der Pension Solutions Gruppe im Sommer dieses Jahres setze man damit den Wachstumskurs auch im Ausland erfolgreich fort, betonten die Detmolder in einer Mitteilung. Die Van Schoote Gruppe ergänzt das Industriegeschäft der Concordia NV, die seit 2016 bereits eine Tochtergesellschaft der Ecclesia Gruppe ist. Die Übernahme der Van Schoote Gruppe, die aus zwei Unternehmen besteht, erfolgt zu 100 Prozent, teilte Ecclesia mit.

„Belgien ist für uns ein interessanter Markt mit vielen attraktiven Wachstumschancen. Die Van Schoote Gruppe verstärkt uns in einer Region, in der wir bisher selbst kaum tätig waren. Im Gegenzug wird Concordia insbesondere ihr starkes Know-how in der betrieblichen Altersvorsorge bei Kunden der Van Schoote Gruppe einbringen können, sodass die Dienstleistung für die Kunden weiter verbessert werden kann“, erläutert Jochen Körner, CEO der Ecclesia Gruppe.