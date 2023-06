Mark Lohweber verstärkt den Vorstand der Adesso SE

Der Aufsichtsrat der Adesso SE hat Mark Lohweber (54) zum 1. Juli 2023 als zusätzliches Mitglied in den Vorstand des IT-Unternehmens berufen. Lohweber die Verantwortung für die Kernbranchen Insurance und Banking vom langjährigen Vorstandsvorsitzenden Michael Kenfenheuer (65) übernehmen, der Ende 2023 aus dem Adesso-Vorstand ausscheidet. ​

Lohweber war bereits in den Jahren 2007 bis 2021 bei Adesso tätig und hier in unterschiedlichen Führungsrollen für das starke Wachstum des IT-Dienstleisters mitverantwortlich. Seine besondere Expertise liegt im Bereich Financial Services, Digitalisierung und Vertrieb. Er kennt die Herausforderungen wachstumsorientierter Unternehmen ebenso wie die Aufgabenstellungen der ihm überantworteten Branchen Banken und Versicherungen.

In den vergangenen beiden Jahren war Mark Lohweber als Vorstandsvorsitzender der CoCoNet AG, einem führenden europäischen FinTech-Unternehmen, für die strategische Neuausrichtung verantwortlich. Im Rahmen seiner neuen Funktion als Mitglied des Vorstands der Adesso SE wird Lohweber sowohl die Verantwortung für wichtige Produktgesellschaften der Adesso Group, darunter die Produkttochter Adesso Insurance Solutions und die Adesso Banking Solutions, als auch für das Corporate Account Management der Adesso SE übernehmen.

Vor seiner Manager-Tätigkeit bei adesso und CoCoNet begann der gelernte Bankkaufmann und studierte Jurist Mark Lohweber seine Karriere bei der Deutschen Bank und baute danach ein eigenes Unternehmen auf. Er gilt als ausgewiesener Kenner der Branche und herausragender Experte für den Vertrieb von IT-Dienstleistungen und den Aufbau neuer Serviceangebote im Rahmen der Digitalen Transformation.