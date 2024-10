Meag erwirbt Bürogebäude in Lissabon

Die MEAG hat das Bürogebäude MB4 in Lissabon für einen Immobilien-Spezialfonds erworben. Verkäufer ist die Fidera Group, die das Gebäude im Dezember 2019 erwarb und eine vollständige Sanierung mit dem Ziel einer BREEAM Excellent-Zertifizierung durchführte, wobei der einzigartige Charakter der ursprünglichen Konstruktion erhalten blieb.

Das Objekt stammt aus dem Jahr 1981, wurde 2022 komplett saniert und wird in Kürze mit BREEAM-Excellent zertifiziert werden. Das Gebäude ist vollvermietet und befindet sich in der Avenida Miguel Bombarda, 200 Meter vom Saldanha-Platz und der Avenida da República entfernt, einer der aufstrebenden Lagen Lissabons, im sogenannten CBD 2.

Mit insgesamt neun Stockwerken hat die Immobilie eine Gesamtfläche von rund 7.500 m² und bietet Büroflächen zwischen rund 520 und 740 m² pro Etage sowie Einzelhandelsflächen. Zudem verfügt das Gebäude über mehrere Terrassen und hat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. 116 Stellplätze verteilen sich auf vier Parkebenen, ebenso sind E-Ladestationen und Fahrradstellplätze vorhanden.

Langfristig vermietet

Katrin Hupfauer, Head of Real Estate Transactions bei der MEAG: „Das MB4 erfüllt unsere hohen Ansprüche an die Zukunftsfähigkeit unserer Anlageobjekte. Das Gebäude ist langfristig vermietet und bietet den Investoren unserer Gruppe langfristig stabile Cashflows. Der Büromarkt in Lissabon zeichnet sich durch ein knappes Angebot an modernen Bürogebäuden aus. Mit diesem Ankauf erweitern wir auch unser hochwertiges Immobilien-Portfolio in Lissabon.“

MEAG wurde von CBRE, Linklaters (rechtlich/steuerlich), Gleeds (technisch) und KPMG (financial) beraten. Der Verkäufer wurde von Savills, PwC (financial/steuerlich) und Uría Menéndez (rechtlich) beraten.