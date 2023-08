Mediolanum: Neue Leiterin Marketing und Kommunikation

Briganti wird die Marketing- und Kommunikationsstrategie von Mediolanum in seinen Schlüsselmärkten weiterentwickeln und das Unternehmen so bei seinen geschäftlichen Zielen voranbringen. Sie sitzt in Dublin und berichtet an Luca Matassino, Chief Business Officer von Mediolanum.

Mit der Berufung von Mariagrazia Briganti als Head of Marketing and Communications besetzt Mediolanum eine Schlüsselrolle innerhalb seines irischen Geschäftsbereichs: Briganti wird eine umfassende integrierte Marketing- und Kommunikationsstrategie steuern und die Kommunikation in den Kernmärkten von Mediolanum stärken. Sie spielt damit eine tragende Rolle auf dem Weg des Unternehmens, seine wichtigsten Geschäftsziele zu erreichen.

Briganti bringt über 20 Jahre Kommunikations- und Marketingerfahrung in der Fondsbranche mit. Sie kommt von T. Rowe Price, wo sie als Head of Marketing EMEA South fünf Jahre lang für die End-to-End-Marketingkommunikation für Finanzberater und Kunden aus dem Wholesale-Bereich verantwortlich zeichnete, mit einem besonderen Schwerpunkt auf Innovation und digitaler Kommunikation. Davor war Briganti 15 Jahre bei Morningstar. Dort bekleidete sie eine Reihe von Schlüsselpositionen in der Kommunikation und war zuletzt Senior Marketing Manager EMEA South. Briganti hat einen Abschluss in Politikwissenschaften an der Bocconi-Universität in Mailand.

Luca Matassino, Chief Business Officer bei Mediolanum, sagt: „Mariagrazias umfassende Erfahrung in den Bereichen Marketing und Kommunikation wird entscheidend dazu beitragen, innovative, maßgeschneiderte Lösungen für die Märkte zu entwickeln, in denen wir tätig sind. Dank ihrer Expertise werden wir unsere Kommunikationsstrategien weiter verfeinern – zum Vorteil von Mediolanum und seiner Stakeholder.“

Mariagrazia Briganti, Head of Marketing and Communication bei Mediolanum, ergänzt: „Mediolanum zeichnet sich durch seine ständigen Investitionen in Produktinnovationen und sein Augenmerk auf die Endanleger aus. Hervorragende Kommunikationsdienstleistungen für Kunden sind ein wichtiger Faktor für die Entwicklung des Neugeschäfts und damit für den Erfolg von Mediolanum – und ich freue mich, in Zukunft dazu beizutragen.“