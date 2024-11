Mehrwert durch Servicevereinbarungen: So profitieren Kunden und Versicherungsvermittler von zusätzlichen Leistungen und starken Netzwerken

Bei Flutkatastrophe zerstörtes Bargeld in Millionenhöhe ersetzt

Die Deutsche Bundesbank hat bei der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer beschädigte Banknoten und Münzen im Wert von mehr als 100 Millionen Euro ersetzt. Knapp 60 Millionen Euro hiervon seien an Privatpersonen gezahlt worden, sagte Vorstandsmitglied Johannes Beermann am Mittwoch in Mainz.