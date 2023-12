Mit der Produktivitäts-Plattform von blau direkt gewappnet für die Zukunft

Wer dabei auf innovative, cloudbasierte Plattformen setzt, ist sicher besser gerüstet, um diesen Herausforderungen flexibel zu begegnen.

Diese Flexibilität zählt auch zu den Erfolgsfaktoren großer, cloudbasierter Big-Tech Companies, die der Versicherungs- und Finanzbranche in puncto Digitalisierung bis zu 10 Jahre voraus sind. Ein weiterer Aspekt – neben der extrem starken Kundenzentrierung – den man bei diesen erfolgreichen Technologieunternehmen beobachten kann, ist die radikale Fokussierung auf Daten.

Warum sind Daten so entscheidend? Daten müssen vor allem zwei Dinge leisten: Sie müssen eine hohe Qualität besitzen und sie müssen direkt verfügbar sein. Wie man mit der Fokussierung auf diese beiden Aspekte ein Multimilliardenunternehmen aufbauen kann, zeigt die Gründungsstory eines bekannten Audio-Streaming-Dienstes aus Schweden. Während man bei allen anderen technischen Lösungen der damaligen Zeit (MP3 Tauschbörsen) im Vorfeld weder wusste, wie gut die Qualität des heruntergeladenen Titels später sein, noch wie lange der Download dauern würde, sorgte der Streaming-Dienst von vornherein dafür, dass die Titel (die Daten) auf seiner Plattform stets in höchster Qualität vorliegen und unmittelbar (in 200 Millisekunden) abgespielt werden können. All das ereignete sich um das Jahr 2006 und war damals eine absolute Zukunftstechnologie. Heute hat das Unternehmen rund 600 Mio Nutzer und einen Jahresumsatz von ca. 12 Mrd Euro. Und auch die Vielfalt der Daten und deren Nutzung hat sich deutlich erweitert. Mittlerweile können Künstler und Musiklabels die Plattform dafür verwenden, um anhand vielfältiger soziodemografischer Informationen und Hörgewohnheiten ihrer Zielgruppen strukturell zu analysieren, in welchen Regionen der Welt sich Tourneen am rentabelsten realisieren ließen oder wie sie Musikstile bestimmter Genres weiterentwickeln müssen.

Wie können nun diese Erkenntnisse auf die Versicherungs- und Finanzbranche adaptiert werden? Welche Rolle spielen Daten in diesem Umfeld?

“Zukunftssicher im Vermittlermarkt? Der Schlüssel liegt bei der Wahl der richtigen Technologieplattform.”

Der Schlüssel liegt auch hier bei der Wahl der richtigen Technologieplattform.

Mehr als ein Maklerverwaltungsprogramm: Die Produktivitäts-Plattform von blau direkt

Als Technologieanbieter setzen wir seit über 20 Jahren neue Standards bei der Vereinfachung komplexer Abläufe und der Steigerung der Ertragskraft in der Versicherungs- und Finanzanlagenvermittlung. Mit der Entwicklung eigener, hochleistungsfähiger Systeme schützen wir unseren Innovationsvorsprung in der Digitalisierung und der Prozessoptimierung und bauen ihn künftig noch weiter aus. All unsere cloudbasierten Services stellen wir zentral über unsere Produktivitäts-Plattform zur Verfügung, die eine nahtlose Kollaboration und Kommunikation zwischen Vermittlern, Produktgebern und Endkunden ermöglicht.

Nahtloser Zugriff zu allen Anwendungen über den blau direkt Weltensprung

Die hohe Verfügbarkeit und die herausragende Qualität der Daten bilden das Grundgerüst unserer Plattform. Ganz gleich, ob es um die Verarbeitung von Antragsdaten, Bestandsdaten oder das komplette Dokumentenmanagement geht – mit unseren umfassenden “Data as a Service” Dienstleistungen stellen wir sicher, dass sämtliche Daten vollständig, normiert und validiert in unsere Plattform eingespeist werden und jederzeit und von jedem Ort aus direkt verfügbar sind.

Alle Anwendungen, vom Maklerverwaltungsprogramm über Ausschreibungs- und Analysetools, unserer Software für die Verarbeitung von Direktvereinbarungen oder Investments bis hin zur erfolgreichen Endkunden-App arbeiten im Hintergrund auf derselben Infrastruktur und denselben synchronisierten Daten. Mit der Integration ausgewählter Drittanbieter wird das Angebot komplettiert und eine Geschäftsstruktur geschaffen, die es unseren Partnern ermöglicht, ihre ganz individuelle Lösung nach dem Baukastenprinzip zusammenzustellen.

Der Generalschlüssel: Die zentrale Authentifizierung

Die zentrale Authentifizierung über das Maklerverwaltungsprogramm “Ameise” ist gewissermaßen der Generalschlüssel zur Produktivitäts-Plattform von blau direkt. Diverse Logins, verschiedene Passwörter und eine unübersichtlich zusammengesteckte Landschaft unterschiedlicher Softwarelösungen gehören damit der Vergangenheit an. Über den sogenannten “Weltensprung” wird es den Nutzern ganz einfach ermöglicht, zwischen den einzelnen Anwendungen der Plattform zu wechseln und unter Verwendung der immer gleichen Datenbasis verschiedene Geschäftsvorfälle abzuarbeiten.

Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit

Unsere cloudbasierte Produktivitäts-Plattform wird nicht nur gegenwärtigen Anforderungen gerecht, sondern skaliert auch mit dem Unternehmenswachstum. Neue Funktionen und Dienstleistungen können problemlos integriert werden, um auf die sich entwickelnden Bedürfnisse des Marktes einzugehen. Die Cloud-Infrastruktur ermöglicht somit eine nahtlose Anpassung an sich verändernde Geschäftsprozesse und gewährleistet eine zukunftssichere Produktivität für jeden Vermittlerbetrieb. Unsere Plattformstrategie zahlt sich insbesondere für Makler:innen aus. Im Schnitt verdoppeln Vermittlerbetriebe, die auf blau direkt als Techologiepool setzen, nachweislich alle 5 Jahre ihren Umsatz.

Firmeninfo:

blau direkt setzt als Technologieanbieter seit über 20 Jahren neue Standards bei der Vereinfachung komplexer Abläufe und der Steigerung der Ertragskraft in der Versicherungs- und Finanzanlagenvermittlung.

Das Lübecker Unternehmen entwickelt eigene hochleistungsfähige Systeme, um seinen Innovationsvorsprung in der Digitalisierung und der Prozessoptimierung zu schützen und künftig weiter auszubauen.

Der Branchenprimus stellt seine cloudbasierten Services auf einer Produktivitäts-Plattform zur Verfügung, die eine nahtlose Kollaboration und Kommunikation zwischen Vermittler:innen, Produktgeber:innen und Verbraucher:innen ermöglicht. Der hohe Automatisierungsgrad dieser Plattform optimiert die Abwicklung individueller Sicherheits- und Vorsorgebedürfnisse von Verbraucher:innen und sorgt für deutlich mehr Effizienz bei der Verarbeitung von Antragsdaten, Bestandsdaten und dem kompletten Dokumentenmanagement.

Moderne Vermittlerunternehmen, die auf blau direkt als Technologiepool setzen, verdoppeln im Durchschnitt nachweislich alle fünf Jahre ihre Umsätze.