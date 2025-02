MLP Finanzberatung SE: Generationenwechsel im Firmenkundengeschäft

Generationenwechsel im Firmenkundengeschäft des größten Konzernunternehmens, der MLP Finanzberatung SE: Dr. Ralf Raube (61) reicht den Staffelstab weiter an Sascha Schürings (50), langjähriger Regionalmanager Vertrieb im Geschäftsbereich TPC. Dieser wird zum 1. April 2025 als Bereichsvorstand Firmenkunden in der MLP Finanzberatung SE verantworten und nach dem Ausscheiden Raubes zum 1. Januar 2026 auch den Geschäftsbereich TPC leiten.

„Ich danke Ralf Raube für seinen großen Einsatz und seine sehr erfolgreiche Arbeit bei MLP“, sagt MLP SE-Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Schroeder-Wildberg: „Er hat in den vergangenen 20 Jahren unser Angebot in der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) nicht nur aufgebaut, sondern MLP zum größten deutschen Makler in diesem Feld entwickelt.“

Die bAV sei für viele MLP Privatkundinnen und -kunden im Rahmen ihrer breit angelegten Altersvorsorge von großer Bedeutung – und genauso für zahlreiche Arbeitgeber, die ihren Mitarbeitenden ein überzeugendes bAV-Angebot unterbreiten wollen, so Schroeder-Wilsberg. Ergänzend komme hier auch die betriebliche Krankenversicherung (bKV) immer mehr zum Tragen sowie weitere „Corporate Benefit“-Lösungen, die in der MLP Finanzberatung SE über die :pxtra GmbH umgesetzt würden.

Nach Aussage von Jan Berg, Vorstandsprecher der MLP Finanzberatung SE., soll Sascha Schürings die Firmenkundenaktivitäten in der MLP Finanzberatung SE ganzheitlich verantworten. „Dies passt zu unserer Firmenkundenstrategie, mit der wir Unternehmen in der Breite beraten – von der bAV und bKV über Corporate Benefits bis hin in den Sachversicherungsbereich“, sagt Berg.

Sascha Schürings ist seit mehr als 20 Jahren in Leitungsfunktionen im Firmenkundenbereich, Schwerpunkt betriebliche Vorsorge, tätig. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in Organisationsaufbau und -entwicklung. Bevor Schürings 2006 zu MLP kam, hatte er u. a. bei Allianz und Commerzbank/Commerzpartner gearbeitet.