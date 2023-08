M&M-Rating Pflegeversicherung: Pflegetagegeld verliert Sterne

Das Niveau nimmt beim Pflegetagegeld mit nur noch 58 Fünf-Sterne-Tarifen ab, bleibt bei der Pflegerente mit 67 jedoch gleich.

Eine private Pflegeabsicherung bleibt trotz jüngster Änderungen im Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) notwendig, will man keine großen Lücken in der Absicherung riskieren. Aus diesem Grund hat das unabhängige Analysehaus Morgen & Morgen auch in diesem Jahr die privaten Vorsorgemöglichkeiten mit den M&M Ratings Pflegetagegeld und Pflegerente betrachtet. Beide Versicherungsarten bieten eine Absicherung im Pflegefall, die individuell festgelegt werden kann. Dabei zeigt sich ein breit gestreuter Markt, der sich jedoch zunehmend in Richtung des Pflegetagegelds wendet.

„Diese Diskrepanz liegt insbesondere an den im Verhältnis günstigeren Beiträgen bei ähnlichem Leistungsumfang,“ erklärt Thorsten Bohrmann, Senior Versicherungsanalyst bei Morgen & Morgen.

Trotz der unlängst beschlossenen Erhöhung der Leistungszuschläge sowie beim Pflegegeld und bei den Pflegesachleistungen strapaziert eine längerfristige Pflege die finanziellen Ressourcen der betroffenen Personen. Begründet liegt dies, neben der allgemeinen Inflation, auch in den Preissteigerungen von Pflegeheimen oder einer ambulanten Pflege.

Abwärtstrend beim Pflegetagegeld

„Die Notwendigkeit einer privaten Pflegeabsicherung ist damit größer denn je,“ fasst Thorsten Bohrmann die aktuellen Entwicklungen zusammen. „Das zeigt sich insbesondere bei der Anpassung der Pflegetagegelder mit zahlreichen neuen Tarifen und Bedingungsständen.“

Nicht immer kann das unabhängige Analysehaus dabei eine positive Veränderung feststellen: In diesem Jahrgang ist ein deutlicher Abwärtstrend in der Sterneverteilung des M&M Ratings Pflegetagegeld festzustellen. Morgen und Morgen betont, dass dies nicht durch eine Verschärfung der Ratingfragen zustande kommt. Vielmehr liegt dies an teilweise deutlichen Einschränkungen der Leistungsbedingungen, was nicht im Interesse der Versicherungsnehmer ist.

Doch das Interesse am Pflegetagegeld wächst: Interne Daten zur Nutzung der Versicherungsvergleichssoftware M&M Office zeigen, dass das Pflegetagegeld nun etwa doppelt so häufig angefragt wird wie im Vorjahr. Im Feld der privaten Krankenzusatzversicherungen ist das Pflegetagegeld 2022 nach der Zahnzusatz- und Krankenhauszusatzversicherung die dritthäufigste angefragte Absicherung gewesen. Die Pflegerente macht im Vergleich dazu nur noch einen Bruchteil unter den privaten Krankenzusatzversicherungen aus.

Pflegerente

Diese Entwicklung zeigt sich auch im M&M Rating Pflegerente: Hier konnten die Analysten erstmals keine Veränderungen am Markt feststellen. Thorsten Bohrmann sagt dazu: „Die Pflegerente ist nun endgültig ins Hintertreffen geraten und wird von der Pflegetagegeld- Versicherung abgelöst. Wir erwarten, dass sich dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Zumal uns im Pflegetagegeld weiterhin neue Tarife erwarten.“

Mit den M&M Ratings Pflegetagegeld und Pflegerente unterstützt Morgen & Morgen Versicherungsberater und -nehmer bei der Identifikation der besten Leistungen. Die Analysefragen beider Ratings sind hier zugunsten einer besseren Vergleichbarkeit