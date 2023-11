Morgen und Morgen erweitert Rating-Ansatz um eigenes ESG-Unternehmensrating

„Wir bewerten ESG-Informationen hinsichtlich ihrer Transparenz. Dazu haben wir M&M Kriterien entsprechend der Berichtspflichten für Versicherungsunternehmen entwickelt“, beschreibt Yvonne Walocha, Senior Expert ESG and Sustainability bei Morgen & Morgen, die Vorgehensweise der aktuell laufenden Analyse im Rahmen des neuen M&M-Rating ESG Unternehmen. In der Analyse zeige sich, inwieweit die Unternehmen bereits ihr Engagement zum Thema Nachhaltigkeit wirksam in ihre Unternehmensprozesse implementiert haben, so die Expertin weiter.

Das M&M Rating ESG Unternehmen wird noch in diesem Jahr veröffentlicht. Wie üblich vergibt Morgen und Morgen auch hier maximal Sterne. Versicherer mit einer Bewertung von vier oder fünf Sternen würden damit zeigen, dass sie den Anforderungen der Berichtspflichten besonders gut nachkommen, so Morgen und Morgen.

So geht Morgen & Morgen vor

M&M betrachtet in seiner ESG-Unternehmensanalyse die Bereiche Environment, Social und Governance und bewertet die transparente Darstellung der Informationen aus öffentlich zugängigen Berichten zum Thema Nachhaltigkeit der Versicherungsunternehmen. Der Fokus liege auf einer neutralen und unabhängigen Betrachtungsweise, betont das Analysehaus. Sie ist angelehnt an Kriterien, die in der Rating-Dokumentation nachgelesen werden können. Im Zuge der Ergebnisveröffentlichung werden die Informationen auch auf der M&M Website veröffentlicht.

Im Bereich Environment werden beispielsweise die Maßnahmen des Versicherungsunternehmens zur Senkung seiner CO2-Emissionen, aber auch die transparente Offenlegung von Informationen zu den Anlagestrategien in der Kapitalanlage sowie zu den geforderten EU-Taxonomien bezogenen Informationen betrachtet.

Im Bereich Social wird analysiert, inwieweit die Versicherungsunternehmen Informationen über das Engagement für ihre Mitarbeitenden und Kunden zum Thema Diversität und Inklusion sowie zu ihrem sozialen Engagement transparent offenlegen.

Im Bereich Governance, der Säule des nachhaltigen Handelns der Versicherungsunternehmen, wird mittels der Nachhaltigkeitsstrategie, -entwicklung und -umsetzung betrachtet, inwieweit das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen verankert ist.

„Unser Auftrag ist es, neutrale Informationen für objektive Entscheidungsgrundlagen zu bieten – und das selbstverständlich auch zum Thema Nachhaltigkeit“, begründet Pascal Schiffels, Geschäftsführer von Morgen & Morgen den Ansatz. „Wir verstehen uns als Katalysator komplexer Themenfelder und möchten alle Marktteilnehmer gewinnbringend zusammenbringen. Daher haben wir uns dazu entschieden, das Thema ESG allumfassend anzugehen“, so Schiffels weiter.