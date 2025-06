Ammerländer übernimmt Agencio – Koppius geht

Die Ammerländer Versicherung übernimmt den Assekuradeur Agencio vollständig. Gründer und Vorstand Holger Koppius legt zum 31. Juli 2025 sein Amt nieder und scheidet aus dem operativen Geschäft aus. Die Ammerländer hält bislang 60 Prozent an dem Unternehmen und übernimmt nun auch die restlichen Anteile.

Koppius blickt auf über 36 Jahre in der Versicherungsbranche zurück und hat in dieser Zeit mehrere Unternehmen gegründet. Mit Agencio verfolgte er das Ziel, Versicherung und Klimaschutz miteinander zu verbinden: „Meine Idee war ein Assekuradeur, der ausschließlich klimapositive Produkte anbietet und bei dem ein fester Anteil der Prämie in nachhaltige Projekte fließt“, erklärt Koppius.

Die Gründung der Agencio Versicherungsservice AG war eng mit dem Institut für Umwelt- und Klimaschutz in der Versicherungswirtschaft (IKV) e.V. verknüpft, das Koppius mitinitiiert hat. Auch nach seinem Ausscheiden bei Agencio wird er dem IKV als Vorstand erhalten bleiben.

„Ich bin dankbar, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, Agencio auf den Markt zu bringen, und ich bin froh, dass ich in der Ammerländer Versicherung einen Partner gefunden habe, mit dem aus meiner Idee eine erfolgreiche Story werden konnte“, sagt Koppius. „Wir haben mit Agencio eine zukunftsweisende Kombination aus Versicherung und Nachhaltigkeit geschaffen, die in dieser Form in der Branche nach wie vor einmalig ist.“

AV setzt auf Nachhaltigkeitsstrategie

Die Ammerländer Versicherung bestätigt die Übernahme der Anteile und bedauerte das Ausscheiden von Koppius. Die Verträge seien bereits unterzeichnet, der Übergang solle in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Agencio wird damit zur 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Ammerländer.

„Wir waren und sind von der Idee hinter Agencio überzeugt, darum investieren wir auch weiterhin darin“, sagt Axel Eilers, Vorstandsvorsitzender der Ammerländer Versicherung und zugleich Aufsichtsratschef von Agencio. „Das Thema Nachhaltigkeit wird in der Versicherungsbranche immer wichtiger. Mit Agencio können wir dieses Feld fundiert abbilden. Durch einen eigenen Assekuradeur erschließen wir uns zudem einen zusätzlichen Vertriebskanal.“

Der Vorstand würdigt das Engagement von Koppius. Er haben wertvolle Impulse gesetzt. Man wolle Agencio im Sinne dieser Ideen und Maßstäbe weiterführen und zu einem anerkannten Unternehmen in der Branche machen, so Eilers.