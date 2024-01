Altersvorsorge: Universa startet mit neuer Nachhaltigkeitspolice

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung und ist auch in der Finanzbranche fest etabliert. Mit topgreeninvest hat die Universa zum Jahresbeginn eine neue fondsgebundene Rentenversicherung auf den Markt gebracht, die durchgängig nachhaltig konzipiert wurde. Kunden haben damit die Garantie, dass ihre Altersvorsorge während der gesamten Vertragslaufzeit in nachhaltigen Kapitalanlagen investiert ist.

Während der Ansparphase können die nachhaltigen Anlagefavoriten über verschiedene Fonds und kostengünstige Indexfonds (ETF) selbst zusammengestellt werden. Hierzu wurde die Fondspalette um sechs nachhaltige Anlageoptionen erweitert. Alternativ kann auch ein aktiv gemanagtes Nachhaltigkeits-Strategiedepot gewählt werden. Bei der topgreeninvest-Rente wird während der Rentenphase das Sicherungsvermögen ebenfalls nachhaltig angelegt.

Die neue Fondspolice bietet viele Gestaltungsmöglichkeiten: Die Sparrate ist variabel anpassbar. Zudem sind flexible Zuzahlungen und Kapitalentnahmen sowie kostenfreie Fondswechsel jederzeit möglich. Auf Wunsch kann auch ein Ablaufmanagement hinzugebucht werden, das die ursprünglich gewählte Fondsaufteilung während der Sparphase sicherstellt. Zudem ist eine kostenfreie Pflegeoption für eine erhöhte Rente im Pflegefall enthalten.