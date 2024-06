Müller: „Aktien haben diese Verunsicherung längst abgeschüttelt“

1. Aktien bleiben die beste Anlageklasse

Die wichtigen Indizes sind wieder auf Rekordkurs. Für Ulrich Müller ist das bezeichnend dafür, dass Aktien für Privatanleger auch weiter die attraktivste Anlageklasse bleiben. „Themen wie Inflation, die Krisen und der Wandel der Industrie haben für Verunsicherung gesorgt. Aktien haben diese Verunsicherung längst abgeschüttelt. Zwar kann es im Sommer noch einmal zu einer Konsolidierung kommen, doch dürften die Märkte weiter positiv bleiben“, so der Börsen-Millionär, der auch weiterhin zu ausgewählten Blue-Chips oder Sparplänen auf ETFs rät. Auf eine lukrative Nische im aktuellen Marktumfeld weist auch Podcast-Gast Robert Halver hin und sieht Chancen bei zyklischen Werten aus der zweiten Reihe.

2. Inflation wird bleiben

Der Inflation schenkten Marktbeobachter in den vergangenen Jahren eine große Beachtung. Einerseits stiegen die Preise an Zapfsäule und Supermarkt-Kassen rapide an, andererseits drohten durch die Teuerung noch höhere Zinsen und damit Ungemach für Wirtschaft oder auch Immobilienmärkte. Die beiden Finanz-Profis Ulrich Müller und Robert Halver sind sich einig, dass die Inflation gekommen ist, um zu bleiben: „Eine Phase, wie zwischen den 1980er Jahren und 2022, als die Produktivitätszuwächse und die Globalisierung eine Inflation geradezu unmöglich gemacht haben, werden wir so schnell nicht wiedersehen“, so Halver. Und Müller ergänzt: „Die jüngsten Konjunkturdaten zeigen, dass die Inflation nicht ganz verschwinden wird. Wir als Anleger können mit dieser Realität aber gut leben, da sie zeigt, dass die Wirtschaft trotz aller Probleme vergleichsweise robust ist.“

3. Ausgang der US-Wahl für Märkte in jedem Fall positiv

Die Demokraten stehen für Steuererhöhungen, die Republikaner für freie Märkte. Diese Klischees sind zu kurz gedacht, glaubt Ulrich Müller. Im Gespräch mit Robert Halver verweist der Börsen-Profi darauf, dass jeder der beiden Kandidaten Programme auflegen wird, um die US-Wirtschaft zu stützen. „Beide Kandidaten stehen für ‚America first‘, so viel scheint klar. Ein großer Handelskrieg scheint aber unwahrscheinlich“, glaubt Müller. Und Halver ergänzt: „Konkurrenz belebt das Geschäft. Die Rivalität zwischen den USA und China wird medial oft aufgebauscht. Wir sollten die Sorge vor einem Handelskrieg nicht überbewerten.“

Über Ulrich Müller:

Ulrich Müller hat über 30 Jahre Börsenerfahrung und ist Gründer der bekannten Ulrich Müller Wealth Academy GmbH in Halstenbek bei Hamburg. Mit Gruppenseminaren und individuellen Coachings zu den Themen „Investieren mit Strategie“ und „Trader Mental Coaching“ werden Teilnehmende dazu ausgebildet, ihr Geld erfolgreich an der Börse zu investieren. Vor der Gründung der UMWA war der studierte Finanzwirt 17 Jahre als Investmentberater tätig, dabei wurden seine Anlageentscheidungen von mehr als 10.000 Investmentberatern übernommen. Über viele Jahre entwickelte er seine eigenen Analyse- und Bewertungssysteme im Bereich Aktien & Optionen, die er nun in seiner Akademie an private Anleger weitergibt. Seit Mai 2023 ist er zudem Aufsichtsratsvorsitzender einer Aktiengesellschaft.



Über Robert Halver:

Seit 2008 ist Herr Halver bei der Baader Bank AG in Frankfurt tätig. Als Leiter Kapitalmarktanalyse ist er für die Einschätzung der internationalen Finanzmärkte zuständig. In dieser Funktion ist er ebenso für die Außendarstellung der Baader Bank tätig.