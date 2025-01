Münchener Verein: Peter Bauer und Markus Schüller übernehmen IT-Führung

Damit will der Versicherer ein ein klares Zeichen in Richtung strategische Weiterentwicklung und Modernisierung der eigenen IT-Landschaft setzen. Zudem markiere man mit der Neuaufstellung einen entscheidenden Schritt in Richtung digitaler Transformation.

Als Fachbereichsleiter IT verantwortet Schüller seit 1. Januar 2025 sieben IT-bezogene Abteilungen und ist für die digitale Transformation des Unternehmens zuständig. Zudem soll er als Leiter für den Fachbereich IT wesentlich zur strategischen Geschäftsentwicklung des Münchener Verein beitragen. Der erfahrene IT-Spezialist folgt auf Manfred Wernhard, der sich in diesem Jahr in den Ruhestand verabschiedet. Er berichtet künftig an Peter Bauer, der den Fachbereich IT als eigenständiges Ressort ab Februar im Vorstand vertreten wird. Die Fachbereiche Service, KV Betrieb und Leistung sowie Lebens- und Allgemeine Versicherung werden künftig im Ressort von Sebastian Hartmann angesiedelt, betont der MV.

Mit über 35 Jahren Berufserfahrung in der Versicherungsbranche war Schüller zuletzt als Leiter Professional Services bei adesso insurance solutions tätig. Zuvor sammelte er umfangreiche Erfahrung als Fachbereichsleiter IT und Prokurist bei der Barmenia Versicherung und verantwortete dort ebenfalls die digitale Transformation des Konzerns.

Parallel dazu wird Dr. Stefan Lohmöller seine Vorstands- und Geschäftsführungsmandate beim Münchener Verein vorzeitig zum 31. März 2025 niederzulegen. Ganz verabschiedet sich Lohmöller allerdings noch nicht: Bis Jahresende soll Lohmöller dem Versicherer noch beratend zur Seite stehen und das Beiratsmandat im InsurTech Hub Munich bis zum Ende seines Dienstverhältnisses fortführen.

Peter Bauer wird Nachfolger von Lohmöller

Bauer blickt auf eine langjährige Karriere im Bereich digitaler und betrieblicher Transformation mit Fokus auf den Gesundheitsbereich sowie Krankenversicherung zurück. Der diplomierte Elektroingenieur mit Schwerpunkt Computer- und Kommunikationstechnologien verantwortete zunächst als Leiter IT und Organisation Anfang der 2000er Jahre die Digitalisierung der ArztPartner almeda GmbH. Anschließend war er bei der Munich Re als Senior Consultant tätig und baute von 2010 bis 2019 unter anderem als Chief Information Officer die Daman Health Insurance Company der Munich Re als größten spezialisierten privaten Krankenversicherer mit 2,8 Millionen Versicherten im Nahen Osten auf. Sein weiterer Karriereweg führte ihn in selbiger CIO-Position zum digitalen Krankenversicherer Ottonova sowie später als COO zur digitalen Gesundheitsmanagement-Plattform Oncare. Zuletzt war er beratend für die digitale Transformation und deren Umsetzung in streng regulierten Bereichen tätig.

„Die digitale Transformation, eine nachhaltige Migration und die Investition in zukunftsträchtige Entwicklungen im Bereich IT sind Kernthemen für das strategische Wachstum unserer Versicherungsgruppe“, kommentiert Münchener Verein CEO Dr. Rainer Reitzler die Personalien. Mit der Nachfolge und Neuaufstellung wolle man dieser großen Aufgabe Rechnung tragen und genügend Freiheit für eine Fokussierung schaffen. „Wir freuen uns mit Peter Bauer als neues Vorstandsmitglied und Markus Schüller als neuen Fachbereichsleiter zwei echte IT-Experten mit großer Expertise in der Gesundheits- und Versicherungswirtschaft für den Münchener Verein gewonnen zu haben,“ so Reitzler weiter.