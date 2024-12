Kristina Pankonin übernimmt Produktmanagement und Marketing beim Münchener Verein

Pankonin ist seit über zehn Jahren ein fester Bestandteil des Münchener Vereins. Seit 2017 leitet sie als Abteilungsleiterin im Produktmanagement die Entwicklung innovativer Vertriebskonzepte und Produkte in den Bereichen Lebens- und Krankenversicherung sowie das spartenübergreifende Produktmarketing. In dieser Funktion hatte sie maßgebeblich Anteil an der Konzeption und Markteinführung der Zahnzusatzversicherung „ZahnGesund“ sowie der Entwicklung der betrieblichen Krankenversicherung „GemeinsamGesund“ und „HandwerkGesund“.

Mit der Übernahme der Leitung des Fachbereichs Produktmanagement und Marketing soll Pankonin ihre Erfahrung nun gezielt in die strategische Weiterentwicklung einbringen. Der Fachbereich umfasst nach Angaben des Münchener Verein zentrale Aufgaben wie die Entwicklung neuer sowie die Optimierung bestehender Produkte, die enge Zusammenarbeit mit Vertriebs- und Fachabteilungen, Marketing und Kommunikation sowie die Konzeption und Durchführung von Vertriebsschulungen. Gemeinsam mit ihrem Team verfolgt sie das Ziel, innovative, wettbewerbsfähige und kundenorientierte Lösungen zu schaffen, die den Anforderungen moderner Vorsorge- und Absicherungskonzepte nachhaltig entsprechen.

Erfahrene Führungskraft

Mit ihrem tiefgreifenden Fachwissen und ihrer ausgeprägten Innovationskraft bringe Kristina Pankonin die idealen Voraussetzungen mit, um diese Ziele als neue Leiterin des Fachbereichs erfolgreich umzusetzen, betont der Münchener Verein.

„Wir freuen uns, eine so erfahrene und engagierte Führungskraft wie Kristina Pankonin in dieser Schlüsselrolle zu wissen. Mit ihrer Expertise und ihrem Weitblick wird sie den Fachbereich Produktmanagement und Marketing auf die nächste Stufe heben und unseren Anspruch an Innovation und Kundenorientierung weiter untermauern“, zeigt sich Rainer Reitzler, CEO des Münchener Verein, überzeugt. Mit der Ernennung von Kristina Pankonin setze man ein klares Signal für eine innovative und zukunftsorientierte Ausrichtung.