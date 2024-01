Münchener Verein wächst in allen Sparten

Das Neugeschäft verzeichnete einen Zuwachs von 30 Prozent. Der Kapitalanlagenbestand stieg leicht um 1,2 Prozent auf 7,81 Milliarden Euro, das Eigenkapital wird voraussichtlich 350 Millionen Euro betragen, ein Anstieg von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ein bedeutender Meilenstein war nach Angaben des Unternehmens das Erreichen von über einer Million Versicherungsverträgen im Portfolio.

Im Bereich Krankenversicherung stiegen die gebuchten Brutto-Beitragseinnahmen um 4,4 Prozent auf 627,1 Millionen Euro, wobei die Zusatzversicherung ein wichtiger Wachstumstreiber war. Die betriebliche Krankenversicherung, eingeführt im Mai, trug ebenfalls zum Erfolg bei, die Zahl der Versicherten erhöhte sich auf 900.000. Das Neugeschäft der Krankenversicherung wuchs um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

In der Lebensversicherung erreichten die gebuchten Brutto-Beitragseinnahmen mit 155 Millionen Euro fast das Niveau des Vorjahres. Die Kompositversicherung verzeichnete im Bereich der Allgemeinen Versicherung ein Wachstum von 25 Prozent im Neugeschäft, mit gebuchten Brutto-Beitragseinnahmen von mehr als 4 Prozent auf 56,7 Millionen Euro.

Das Nettoergebnis aus Kapitalanlagen erhöhte sich in allen drei Gesellschaften, mit einer Verdopplung auf 136,6 Millionen Euro in der Krankenversicherung im Vergleich zum Vorjahr. „Im Jahr 2023 ist es uns gelungen, noch mehr Vertriebspartner und Kunden von unseren Leistungen im Vertrieb zu überzeugen. So konnten wir unser Neugeschäft über alle Sparten hinweg erneut kräftig steigern“, kommentierte CEO Dr. Rainer Reitzler das Ergebnis.