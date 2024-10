Münchener Verein: Christian Mohrdieck wird neuer Finanzvorstand

Ausbildungsstart 2024: Das sind die Neuen in der Versicherungsbranche

EXKLUSIV Im Sommer 2024 haben fast eine halbe Millionen Menschen in Deutschland ihre Ausbildung begonnen – ein Teil von ihnen in der Versicherungsbranche. Cash. stellt die Führungskräfte, Kollegen und Geschäftspartner von morgen in einer Bildergalerie vor.