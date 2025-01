Multi Asset: Das Chancen-Investment

Ukraine-Krieg, China-Taiwan-Konflikt, Pulverfass Nahost, Unsicherheiten durch die zweite Amtszeit von Donald Trump als 47. Präsident der USA – die Welt steckt voller Spannungen, Konflikte, Krisen. Und eine kurzfristige Verbesserung der Lage ist nicht in Sicht. All das ist Gift für die Börsen, die nichts so sehr hassen wie Unsicherheiten – seien sie politischer oder wirtschaftlicher Natur. Was also tun? Das Geld unter die Matratze stecken oder auf das nicht tot zu kriegende (Verlust-)Sparbuch bringen? Nein, das sind keine Alternativen, im Gegenteil. Wer die genannten Optionen verfolgt, kann das Geld gleich aus dem Fenster werfen. Wer vor dem Hintergrund multipler Krisen und der damit verbundenen Volatilität nach Kapitalanlagen sucht, die solide Erträge bei gleichzeitig überschaubaren Risiken erzielen, kommt um Multi-Asset-Produkte nicht herum. Wer jetzt bereits mit dem Hinweis auf starre Investitionsquoten und eine beschränkte Auswahl an Assetklassen abwinkt, hat sich schon lange nicht mehr mit dem Thema Multi Asset beschäftigt. Denn die erfolgreichen Fonds aus dem Segment sind mittlerweile sehr flexibel, spielen zudem die gesamte Klaviatur an handelbaren Assetklassen und sind ein echtes Chancen-Investment – vorausgesetzt, der Asset Manager verfügt über das ausreichende Know-how.

