Nach BaFin-Lizenz: Neodigital Autoversicherung launcht erste Produkte

Nach dem Erhalt der Lizenz für den Betrieb einer digitalen Kraftfahrzeugversicherung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Ende Februar 2023, tritt Neodigital in den wichtigen und hart umkämpften Markt der Kfz-Versicherungen ein. Der gemeinsam mit der Huk-Coburg zur Marktreife gebrachte neue Kfz-Versicherer biete durch ein volldigitales Vertriebs- und Verwaltungsmodell eine einzigartige Flexibilität für die Versicherten, teilte der Versicherer bei der Vorstellung des neuen Tarifs mit.

Unter den Leistungskategorien Neo S, Neo M und Neo L haben die Kunden die Möglichkeit, den für sie passenden Versicherungstarif zu wählen. Einer der wichtigsten zukünftigen Innovationen für die Individualisierung des Versicherungstarifs ist die erwähnte Möglichkeit von Telematik-Funktionen, bei der durch die individuelle Erhebung der Fahrdaten der Tarif auf Grundlage des persönlichen Fahrstils passgenau eingestellt werden kann. Dieses Feature wird zu einem späteren Zeitpunkt in die verschiedenen Tarife integriert werden.

Zunächst erhalten alle an Neodigital angebundene Vertriebspartner über das hauseigene Serviceportal „myNeo“ Zugriff auf die neue Angebotspalette. Auch in vielen Pools werden die neuen Kfz-Produkte von Neodigital verfügbar sein. So erhalten auch über diese Pools angebundene Vermittler Zugriff, teilte Neodigital mit. Zudem könnten auch sämtliche Bestandskunden via „myNeo“ die neue Kfz-Versicherung abschließen. Anfang bis Mitte April sollen die neuen Produkte dann auch für Neukundinnen und Kunden auf den großen Vergleichsportalen und über die Neodigital-Website abrufbar sein.

Wie bei allen Angeboten sei auch die neue Kfz-Produktreihe der Neodigital Autoversicherung AG whitelabel-fähig, betont der Versicherer. Das bedeutet, dass damit Geschäftskunden auf das digitale Baukastensystem von Neodigital zurückgreifen und so eigene Kfz-Versicherungslösungen entwickeln und ihren Kunden anbieten können. Telematik-as-a-Service könne dank der neuen Lizenz um die Risikoträgerschaft ergänzt und von anderen Unternehmen genutzt werden, betont der Versicherer. Die Verwaltung des Vertrags erfolgt für die Nutzer über die Versicherungsplattform myNeo von Neodigital.

„Gerade bei Kfz-Versicherungen kommt es im Schadenfall auf Schnelligkeit und eine sehr individuelle Lösung für die Versicherten an. Hier können wir mit unseren innovativen digitalen Produkten punkten und alle Prozesse enorm beschleunigen. Sämtliche Vorgänge, die bei einer Kfz-Versicherung vorkommen können, sind mit unserem Leistungsportfolio einfach, schnell und rund um die Uhr abzuwickeln. So können wir etwa Schäden in kürzerer Zeit regulieren und für alle Beteiligten zu einem positiven Ergebnis führen – das ist für uns ein entscheidender Wettbewerbsvorteil, den wir noch weiter ausbauen wollen“, sagt Neodigital Vertriebs- und Marketing-Vorstand Stephen Voss.