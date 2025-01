Nach Blackrock-Austritt: Klimaallianz setzt Aktivitäten aus

„Aktuelle Entwicklungen in den USA sowie unterschiedliche regulatorische und klientenspezifische Erwartungen in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen der Investoren haben dazu geführt, dass NZAM eine Überprüfung der Initiative gestartet hat, um sicherzustellen, dass NZAM im neuen globalen Kontext weiterhin zweckdienlich bleibt“, heißt es in einem Statement der Klimaallianz. Während dieser Überprüfung setze die Initiative ihre Aktivitäten zur Verfolgung der Umsetzung und Berichterstattung der Unterzeichner aus. NZAM werde außerdem die Verpflichtungserklärung und die Liste der NZAM-Unterzeichner von ihrer Website entfernen, ebenso wie deren Ziele und zugehörige Fallstudien, bis das Ergebnis der Überprüfung vorliege.

Die Mitglieder von NZAMI haben sich verpflichtet, das Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft bis 2050 oder früher aktiv zu unterstützen. Das US-Unternehmen Blackrock, das rund 11,5 Billionen Dollar weltweit verwaltet, hatte für seinen Austritt in einem Kundenbrief rechtliche Gründe angegeben. In der Branche wird nun mit Spannung beobachtet, ob weitere Vermögensverwalter dem Beispiel von Blackrock folgen werden.